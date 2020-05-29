سعر ميكر يرتفع بنسبة ٣٠٪ في ساعة واحدة وسط أخبار عن الإدراج القادم على كوين بيز برو

تام شمس - الجمعة 29 مايو 2020 08:55 مساءً - من المقرر إطلاق الدعم لميكر (MKR)، وهو التوكن الذي يدعم بروتوكول التمويل اللامركزي الرائد ميكر داو، على كوين بيز برو يوم ٨ يونيو.

وقد أعلنت بورصة العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة عن الإدراج القادم يوم ٢٩ مايو، مع بدء إقران الدولار الأمريكي وبيتكوين (BTC) على مراحل.

كوين بيز برو تعلن عن إقران ميكر

ستبدأ كوين بيز برو في قبول ودائع ميكر يوم الاثنين ٨ يونيو. ومن المقرر أن يبدأ التداول في حوالي الساعة ٩ صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم ٩ يونيو، مما يوفر لسجل طلبات ميكر سيولة كبيرة.

قد وصرحت كوين بيز برو بقولها: "سيبدأ بث [طلبات] دفاتر سجلات ميكر مقابل الدولار وميكر مقابل بيتكوين على مراحل، بدءًا من وضع الإرسال فقط والمتابعة إلى التداول الكامل في حالة استيفاء مقاييسنا الخاصة بالسوق الصحية".

ميكر يرتفع بنسبة ٣٠ ٪ في ساعة واحدة

يعتبر ميكر حاليًا أكبر مشروع تمويل لامركزي من حيث الأصول الخاضعة للإدارة، ويمثل حاليًا ٤٨٦,٣ مليون دولار في صناديق مقفلة أو ٥٤٪ من إجمالي قيمة التمويل اللامركزي وفقًا لديفي بالس.

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وقد أثارت أخبار الإدراج القادم ارتفاعًا بنسبة ٣٠٪ في سعر ميكر في ساعة واحدة فقط، مع ارتفاع ميكر من حوالي ٣٥٠ دولارًا إلى ٤٥٧ دولارًا في ٦٠ دقيقة.

ميكر مقابل الدولار على بيتفينكس: تريدينغ فيو

ارتفعت توكنات ميكر حاليًا بنسبة ١٣٠٪ تقريبًا من أعماق قيعان الخميس الأسود.