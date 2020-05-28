أصبح المواطنون الصينيون الآن قادرين على وراثة العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 28 مايو 2020 11:54 مساءً - انتهى مؤتمر الشعب الوطني الثالث عشر والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يوم ٢٨ مايو. ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا، أقر البرلمان في نفس اليوم قانونًا مدنيًا جديدًا؛ مجموعة تشريعات تتضمن حماية الحقوق المدنية للميراث والزواج والملكية والشخصية والعقد والانتهاك.

وينص القانون الجديد على أنه:

"عندما يموت شخص طبيعي، فإن الإرث هو الملكية القانونية الشخصية التي يتركها." وقد صرح ليكسين يانغ، الأستاذ في جامعة رنمين الصينية، للتلفزيون المركزي الصيني أن هذا يعني أن "الملكيات عبر الإنترنت والعملات الافتراضية سيتم توريثهما". Advertisements

كما قام دوفي وان، الشريك المؤسس في بريميتيف فنتشرز بالتغريد مؤخرًا بأن مستخدمي بيتكوين يجب أن يهتموا أكثر بمفاتيحهم الخاصة لبيتكوين، بغض النظر عن القانون الجديد.

ووفقًا للتقرير، فإن قانون الميراث الجديد، الذي يسمح لمواطني الصين بتمرير عملاتهم المشفرة وغيرها من الأصول الافتراضية إلى ورثتهم، سيدخل حيز التنفيذ يوم ١ يناير ٢٠٢١.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، أشارت نتائج محاكمة المحكمة الصينية إلى أن بيتكوين كانت أصلًا رقميًا ويجب حمايتها بموجب القانون.