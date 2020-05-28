لماذا يجب على البيتكوين مسح منطقة 9300 دولار لبدء زيادة قوية

كانت الأيام القليلة الماضية صعبة بالنسبة لسعر البيتكوين . على الرغم من الارتفاع الأخير من أدنى المستويات عند 8600 إلى 9300 دولار ، إلا أن السوق لا يزال مكتئبًا. يتم تداول البيتكوين أقل بقليل من 10% من أعلى مستويات مايو عند 10100 دولار. العملات البديلة في قارب مماثل.

تجنب Bitcoin اتجاه هبوطي كبير وتعافى من دعم 8680 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتم تداول سعر البيتكوين فوق 9000 دولار ، ولكن يجب مسح 9300 دولار لبدء زيادة قوية.

ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 4% وارتفع فوق مستوى المقاومة 9000 دولار.

يتداول السعر أعلى بكثير من مستوى 9100 دولار ، لكنه لا يزال يواجه عقبات بالقرب من 9300 دولار.

هناك قناة صاعدة تتشكل مع دعم بالقرب من 9100 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يمكن أن يبدأ الزوج في زيادة قوية إذا استقر فوق منطقة المقاومة 9300 دولار.

سعر البيتكوين يكتسب زخم صعودي

شكل سعر البيتكوين قاعدة دعم قوية بالقرب من مستوى 8680 دولارًا وبدأ في الآونة الأخيرة انتعاشًا جيدًا مقابل الدولار الأمريكي. كسر سعر البيتكوين زوجين من المقاومة الهامة بالقرب من 9000 دولار للانتقال إلى منطقة إيجابية قصيرة المدى.

إلى جانب ذلك ، كان هناك إغلاق فوق مستوى 9100 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. تم تداول السعر بالقرب من منطقة المقاومة 9300 دولار وتم تداوله عند 9287 دولار.

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وهو يعمل حاليًا على تعزيز المكاسب والتداول فوق 9100 دولار. هناك دعم أولي بالقرب من مستوى 9145 دولار. ويمثل مستوى تصحيح فيب 23.6% من الارتفاع الأخير من قاع 8684 دولار إلى ارتفاع 9287 دولار.

الأهم من ذلك ، هناك قناة صاعدة تتشكل مع دعم بالقرب من 9100 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. إذا كسر سعر البيتكوين دعم القناة ، فقد ينخفض نحو مستوى دعم 8980 دولارًا أو متوسط متحرك بسيط لكل 100 ساعة.

مستوى تصحيح فيب 50% من الارتفاع الأخير من قاع 8684 دولار إلى ارتفاع 9287 دولار قد يوفر أيضًا الدعم بالقرب من مستوى 8985 دولار.

على الجانب العلوي ، العقبة الرئيسية قريبة من 9300 و 9330 دولارًا . إلى جانب ذلك ، فشل السعر في تصفية منطقة المقاومة عند 9300 دولار في الأيام القليلة الماضية. يزيد هذان السببين من أهمية مقاومة 9300 دولار. يمكن أن يؤدي الإغلاق الناجح فوق 9300 دولار السعر نحو 9500 دولار و 9550 دولارًا.

انخفاض جديد في BTC؟

إذا كان هناك كسر واضح وإغلاق أدنى منطقة الدعم 8980 دولارًا ، فمن المحتمل أن يستأنف سعر البيتكوين انخفاضه. يظهر الدعم التالي بالقرب من مستويات 8825 و 8800 دولار.

يقع الدعم الرئيسي هذا الأسبوع بالقرب من مستوى 8680 دولار. ربما يؤدي الإغلاق الهبوطي أدنى مستوى 8680 دولارًا إلى فتح الباب أمام انخفاض أكبر نحو 8400 و 8200 دولار.