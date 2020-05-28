شركة تطوير بلوكتشين تجمع ما يقرب من ٢٨ مليون دولار في التمويل

تام شمس - الخميس 28 مايو 2020 08:05 مساءً - جمعت شركة تكنولوجيا بلوكتشين، لاير إكس، حوالي ٣ مليارات ين (ما يعادل ٢٨ مليون دولار تقريبًا) لتعزيز اعتماد بلوكتشين.

حيث أفادت النسخة اليابانية من كوينتيليغراف يوم ٢٨ مايو أن لاير إكس جمعت الأموال من شركات رأس المال الاستثماري جافكو وإيه إن آر آي ويهو غروب. وقد علق عضو مجلس إدارة جافكو، كيسوكي ميوشي:

"لقد كشفت كورونا العديد من القضايا في اليابان. وهو يسرع [الرقمنة] كذلك. بلوكشين ليست مجرد كلمة ضجة تقنية". Advertisements

تأتي الأخبار بعد تقارير أبريل التي كشفت أن معظم عمليات جمع الأموال في مجال العملات المشفرة انتقلت من الأمريكتين إلى مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة التدقيق الأربعة الكبرى برايس ووترهاوس كوبرز، كان ٢٩٪ من تمويل العملات المشفرة في عام ٢٠١٩ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

شركة بلوكتشين متصلة جيدًا

بحسب ما ورد تتعاون لاير إكس مع شركة ميتسوبيشي يو إف جيه التابعة للخدمات المالية التابعة لشركة ميتسوبيشي، لتعزيز الرقمنة للشركات والوكالات الحكومية. وتستفيد الشركة التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها من الخدمات السحابية التي تقدمها دوت كوم وبنك جي إم أو أوزوا نت وموني فوروارد لخدماتها.

حسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية نوفمبر ٢٠١٨، قامت الشركة اليابانية العملاقة للتكنولوجيا، مايكروسوفت، بالشراكة مع لاير إكس لتسريع اعتماد بلوكتشين المحلي.