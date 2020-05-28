سعر بيتكوين يرتفع إلى ما بعد ٩,٤ آلاف دولار حيث يستهدف أسبوع المكاسب خمسة أرقام

تام شمس - الخميس 28 مايو 2020 08:05 مساءً - بلغ سعر بيتكوين (BTC) ٩٤٠٠ دولار يوم ٢٨ مايو في آخر محاولة له لقلب الاتجاه الهبوطي الذي شهد انخفاضًا حتى ٨٦٤٠ دولارًا قبل أيام فقط.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

سعر بيتكوين: مكاسب ٣ أيام بالقرب من ٨٪

أظهرت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وكوين ماركت كاب استعادة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمكاسب جديدة يوم الخميس، مع مكاسب يومية عند ٣ ٪.

وفي وقت كتابة المقالة، تم الوصول إلى ٩٤٠٠ دولار للتو، وارتفعت إلى ٩٤٦٠ دولارًا قبل انعكاس طفيف. وتأتي هذه المستويات بعد يوم واحد من استرداد بيتكوين لمناطق ٩٠٠٠ و ٩٢٠٠ دولار على التوالي.

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مخطط بيتكوين على مدى يوم واحد. المصدر: كوين ماركت كاب

٩٥٠٠ دولار هو الهدف الرئيسي التالي

حسبما ذكر كوينتيليغراف، جاء هذا جنبًا إلى جنب مع توقعات أقوى للأسواق التقليدية، ويجعل زوج بيتكوين مقابل الدولار أقرب من خمسة أرقام.

وقد أبقت المقاومة حتى الآن ١٠٠٠٠ دولار من الدخول مرة أخرى، بينما تميزت الخسائر الأسبوع الماضي حيث رفع القائمين بالتعدين مبيعات بيتكوين على الرغم من أنهم يكسبون أقل بكثير بعد التنصيف في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي وقت لاحق، ظهر أن الصندوق المؤسسي العملاق غرايسكيل يقوم الآن بشراء مرة ونصف مرة من كمية بيتكوين التي يتم تعدينها الآن.

وفي الوقت نفسه، فشلت عوامل مثل ادعاء غولدمان ساكس أن العملة المشفرة "ليست أصلًا" فشلت في تقويض معنويات السوق بأي طريقة ملحوظة.

٩٥٠٠ دولار - وهو المستوى الذي وفر تركيزًا لتقلبات الأسعار في الأسابيع الأخيرة - هو الآن العقبة التالية التي يجب التغلب عليها.