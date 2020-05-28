شركة بيانات العملات المشفرة تطلق مؤشرات لمكافحة أحجام الأصول والقيم السوقية المزيفة

تام شمس - الخميس 28 مايو 2020 08:05 مساءً - أطلقت شركة نوميكس، وهي مقدم خدمات بيانات سوق العملات المشفرة، مؤشرات لرسملة سوق الأصول المشفرة وبيانات الحجم المجمعة من البورصات الشفافة.

ووفقًا لإعلان صدر يوم ٢٨ مايو، فإن المؤشرات الجديدة التي قدمتها نوميكس تتضمن فقط بيانات من بورصات العملات المشفرة مع تصنيفات الشفافية A+ أو A أو A-.

وتستند نوميكس في تقييمات الشفافية الخاصة بها إلى حد كبير على البيانات الواردة في تقرير صدر يوم مايو ٢٠١٩ من قبل بيتوايز أسيت مانجمنت، والذي كان ٩٥٪ من حجم تداول بيتكوين (BTC) مزيفًا وفقًا له.

وتوضح البورصة أن البورصات الشفافة توفر بيانات تاريخية على مستوى التجارة، والتي تصفها الشركة بأنها "الشكل الأكثر دقة واتساقًا لبيانات التسعير المتاحة".

محاربة السلوك السام من خلال بورصات العملات الرقمية

من المفترض أن تكون مؤشرات حجم سوق العملات المشفرة والأصول الجديدة أكثر موثوقية وأقل احتمالًا للتلاعب بها. حيث علق كلاي كولينز، أحد مؤسسي شركة نوميكس ومديرها التنفيذي قائلًا:

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"تقدم معظم البورصات بيانات منخفضة الجودة وغير تاريخية. [...] وتعتبر هذه من أسهل البيانات للتلاعب بها. فهي تتيح التداول في الغسيل، وحشو المؤشرات وكل تلك السلوكيات السامة التي كنا نكافحها ​​من خلال تقييمات الشفافية لدينا. ونحن فخورون بوضع الشفافية في الصدارة وعلى موقعنا."

ووفقًا لنوميكس، غالبًا ما يتجاوز الحجم الإجمالي الحجم الشفاف بعامل ١٠. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مقدار ذلك بسبب التلاعب بالبيانات وكم هو بسبب استبعاد حجم التداول الحقيقي من البورصات الأقل شفافية.

وقد أوضح كلاي كولينز، أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي لشركة نوميكس لكوينتيليغراف، أن الفرق بين إجمالي القيمة السوقية ونظيرتها الشفافة أقل وضوحًا مما هو عليه في حالة مقاييس الحجم: