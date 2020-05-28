البنك المركزي الروسي يطلق منصة للرهن العقاري الرقمية مدعومة ببلوكتشين

تام شمس - الخميس 28 مايو 2020 08:05 مساءً - أفادت وكالة أنباء ريا المحلية المملوكة للدولة يوم ٢٨ مايو أن البنك المركزي الروسي يقوم بتطوير منصة للرهن العقاري الرقمي مدعومة ببلوكتشين تم تطويره محليًا يسمى ماسترتشين.

ووفقًا لأولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، بدأت ماسترتشين مؤخرًا في دعم القروض العقارية الرقمية، التي تشكل أساسًا للمنصة القادمة.

وقد قدمت المؤسسة المالية بالفعل الاقتراح الخاص بمشروع الرهن العقاري الرقمي إلى الحكومة والخدمة الفيدرالية لتسجيل الولاية، الكادستر ورسم الخرائط (Rosreestr).

ويقال إن ماسترتشين هو أول منصة بلوكتشين في روسيا مصدق عليها من قبل خدمة الأمن الفيدرالية، أو FSB. ووفقًا للتقارير السابقة، فهي عبارة عن شبكة بلوكتشين معتمدة على إيثريوم تم إطلاقها في عام ٢٠١٧ من قبل رابطة التكنولوجيا المالية، وهي كيان تابع لبنك روسيا.

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والجدير بالذكر أنها لن تكون المرة الأولى التي يتم فيها استخدام ماسترتشين للرهون العقارية الإلكترونية. ففي سبتمبر ٢٠١٨، أفيد أن شركة روسية تابعة لبنك رايفايزن الدولي نشرت وثائق الرهن العقاري التي تحتوي على بيانات عن الأطراف في المعاملة، وقرض الائتمان ومدته، والعقار الذي تم شراؤه في نظام الإيداع اللامركزي (DDS) الخاص بشركة ماسترتشين.

توجه معادٍ للعملات المشفرة ومرحب ببلوكتشين

على الرغم من محاولات بلوكتشين للبنك المركزي، إلا أن الحكومة الروسية عمومًا كانت معادية تجاه العملات المشفرة. ففي وقت سابق من هذا الشهر، اقترح المشرعون المحليون عقوبات تصل إلى ٢ مليون روبل (٢٧٨٠٠ دولار) وسبع سنوات في السجن بسبب التحول غير المشروع للأصول الرقمية والعملات المشفرة.

علامة أخرى على شعور "بلوكتشين قبل بيتكوين" المكثف في روسيا هي أخبار الأمس عن سبيربنك، أكبر بنك في البلاد، والذي يدعو إلى تقديم عطاءات لتقديم ٤٩١٧ جهاز صراف آلي قادر على دعم "عمليات بلوكتشين".