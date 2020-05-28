بورصة جيميني تتعاون مع سامسونغ

تام شمس - الخميس 28 مايو 2020 08:05 مساءً - اشتركت بورصة جيميني للعملات الرقمية الأمريكية مع شركة سامسونغ إلكترونيكس العملاقة في مجال التكنولوجيا لتكامل المحفظة.

حيث قال بيان مقدم إلى كوينتيليغراف أن الشراكة تعني أن العملاء الأمريكيين والكنديين يمكنهم استخدام محفظة سامسونغ بلوكتشين بالتزامن مع تطبيق جيميني للهاتف المحمول.

أول شراكة عملات مشفرة أمريكية

يقال أن الشراكة هي الأولى من نوعها. حيث قال البيان: "إن جيميني هي أول بورصة عملات رقمية وأمين حفظ تدخل في شراكة مع شركة سامسونغ".

المواصفات تتناسب مع مستخدمي سامسونغ

تعمل محفظة عملاق التكنولوجيا القابلة للتنزيل على هواتف سامسونغ جالاكسي، كموقع تخزين للعملات المشفرة. ونتيجة للتعاون، يمكن للمحفظة الآن الاتصال مع بورصة جيميني.

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ويفصّل البيان:

"من خلال ربط محفظة سامسونغ بلوكتشين بجيميني، يمكن للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة، وعرض أرصدة حساباتهم في جيميني، وكذلك نقل العملات المشفر إلى التخزين البارد مع حل جيميني كستدي للحصول على أعلى مستوى من الأمان."

حيث قال تايلر وينكليفوس، المؤسس المشارك لشركة جيميني، في البيان، إن هذا التعاون يمنح مستخدمي الأصول الرقمية خيارات واستقلالية عالمية - وهي ميزات متأصلة في العملات الرقمية في جوهرها.

انضم الأخوان التوأم تايلر وكاميرون وينكليفوس مؤخرًا إلى بودكاستر بيتر ماكورماك لإجراء مقابلة، موضحين التنظيم باعتباره أمرًا ضروريًا ولكنه دقيق. وتهدف جيميني إلى حماية خصوصية المستخدمين بينما لا تزال حساسة لجذور العملات المشفرة.