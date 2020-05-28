مخترقٌ من مدينة نيويورك متهم في مخطط احتيالي لبيتكوين مقابل البطاقات بأكثر من ٩٤ مليون دولار

تام شمس - الخميس 28 مايو 2020 03:57 مساءً - اتُهم فيتالي أنتونينكو المقيم في مدينة نيويورك بتهمة المشاركة في مخطط بيتكوين مقابل بطاقات بقيمة ٩٤ مليون دولار، وفقًا لبيان صادر في ٢٧ مايو عن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة ماساتشوستس. ويواجه الآن ما يصل إلى ٢٠ سنة في السجن و٥٠٠ ألف دولار غرامة.

وقد تم القبض على أنتونينكو في مارس ٢٠١٩ في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك بعد وصوله من أوكرانيا وهو يحمل أجهزة "تحمل مئات الآلاف من أرقام بطاقات الدفع المسروقة".

ووفقًا للادعاء، استخدم المشتبه به والمتآمرون معه هجمات حقن SQL لاستخراج بيانات بطاقة الدفع من الشبكات الضعيفة، ثم بيعها في "أسواق إجرامية عبر الإنترنت"، على الأرجح تشير إلى شبكة الويب المظلمة.

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وفي يونيو ٢٠١٩، طلب الدفاع تقييمًا نفسيًا لموكله بعد أن بدأ يظهر علامات عدم الاستقرار وادعى أنه كان يعمل سرًا لوكالة المخابرات المركزية.

مسار بيتكوين

بحسب ما ورد قابلت الشرطة أنتونينكو بعد النظر في اثنين من محافظ بيتكوين (BTC) التي تم استخدامها في معاملات يبلغ مجموعها ٩٤ مليون دولار، مع تحويل ما لا يقل عن ١٤٠ ألف دولار من هذا المبلغ في النهاية إلى عنوان المحفظة الخاصة للمشتبه فيه. واعتبارًا من عام ٢٠١٤، كان أنتونينكو يقوم بتبادل عملات بيتكوين التي تلقاها بانتظام من تلك المحافظ إلى عملات ورقية عبر شخص مجهول، كما جاء في الشكوى.

ووفقًا لما ذكره الوكيل الخاص بيتر غانون، كان أنتونينكو يبيع عملات بيتكوين بسعر أقل من سعر السوق، مما دفعه إلى الشك في أنه كان يغسل أمواله.