ستيلر تستثمر في حل الأعمال عبر الحدود من ساتوشي باي

تام شمس - الخميس 28 مايو 2020 03:57 مساءً - استثمرت مؤسسة تطوير ستيلر (SDF) مبلغًا إضافيًا قدره ٥٥٠٠٠٠ دولار - مدفوع في توكنات ستيلر - في منصة الدفع الفوري التي تتخذ من برلين مقرًا لها.

ويجعل الاستثمار الثالث لمؤسسة تطوير ستيلر في ساتوشي باي استثمارات صندوق المؤسسة للسنة تصل إلى ما مجموعه ٦,٣ ملايين دولار.

التفرع

قامت ساتوشي باي بمعالجة أكثر من ٦٥٠٠٠٠ يورو من أكثر من ٢٠٠٠٠٠ حساب، وتم تنزيل محفظتهم، سولار بواسطة ٢٥٠٠٠ مستخدم في ٤٠ دولة.

وسيساعد الاستثمار الأخير في تطوير منتج ساتوشي باي الجديد، والذي يسمح للشركات بإجراء مدفوعات بين الشركات عبر الحدود، والتفرع من حل المدفوعات الصغيرة الأصلي الذي يستهدف منتجي المحتوى عبر الإنترنت.

حيث قالت دينيل ديكسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير ستيلر والمدير التنفيذي: "بصفتها واحدة من الشركات الأولى في ستيلر، أثبتت ساتوشي باي كيف تمكن هذه التكنولوجيا من الابتكار، مستفيدة من الشبكة في إنشاء منصة متنامية للمدفوعات العالمية الفورية".

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"إن حالات استخدامها تتحدث عن قابلية التوسع والاستدامة وفرص النمو للشركات التي تبني على الشبكة. ونحن فخورون بدعم نموهم مع هذا الاستثمار".

صندوق استثماري متنامي

بعد تأسيسها في عام ٢٠١٤، وهو نفس العام الذي تم فيه إنشاء ساتوشي باي، أظهرت مؤسسة تطوير ستيلر دعمًا مستمرًا لهم، كما يوضح الرئيس التنفيذي لشركة ساتوشي باي، مينهارد بين:

"إن نمونا على مر السنين لم يكن ممكنًا لولا مؤسسة تطوير ستيلر، التي كانت شريكًا أساسيًا لنا في تطوير تقنيتنا التي تستمر اليوم مع هذا الاستثمار."

وقد تضمنت استثمارات مؤسسة تطوير ستيلر هذا العام شركات ناشئة أخرى في مجال التكنولوجيا المالية، حيث استثمرت ٥ ملايين دولار في محفظة العملات المشفرة ومنصة التبادل عبرا مقابل ٧١٥ ألف دولار في منصة الاستثمار بلا حدود SDTOQ.