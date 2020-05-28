الوباء يحفز أكبر مشغل للموانئ للانضمام إلى منصة الشحن القائمة على بلوكتشين

تام شمس - الخميس 28 مايو 2020 03:57 مساءً - تدفع جائحة كوفيد-١٩ الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم إلى تركيز طاقاتها على أن تصبح أكثر مرونة من خلال التحول الرقمي بشكل أفضل - ولا سيما من خلال تقنية بلوكتشين.

حيث أعلنت موانئ دبي العالمية، إحدى شركات تشغيل الموانئ العالمية الرائدة يوم ٢٨ مايو، أنها ستنضم إلى تريدلينس، وهي منصة الشحن بلوكتشين التي أنشأتها شركة آي بي إم وعملاق اللوجستيات الدنماركي ميرسك.

وتريدلينس هو حل عالمي لسلسلة التوريد مع التركيز على الشحن والخدمات اللوجستية في حاويات، والذي تم إطلاقه لأول مرة بواسطة آي بي إم و ميرسك في أبريل ٢٠١٨.

ويبدو أن النطاق الجغرافي الواسع للمنصة ودعم تدفقات الوثائق الرقمية الفعالة والمستندة إلى بلوكتشين تأتي في مكانها الخاص أثناء الوباء.

حيث تعرضت سلاسل القيمة العالمية - التي لا يزال الكثير منها يعتمد جزئيًا على العمليات الورقية - لضغوط متزايدة بسبب العرض والطلب غير المستقر واحتكاكات النقل ونقص العمالة.

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وقد أكد خبراء سلسلة التوريد أن الرؤية الأفضل وتقليل الاحتكاكات التشغيلية سيكونان مفتاح الانتعاش الاقتصادي العالمي.

حيث صرح مايك باسكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي، للصحفيين اليوم بأن "الوضع حول فيروس كورونا يعد محفزًا جيدًا للتأكد من أن كل شخص في سلسلة التوريد يمكنه التواصل مع بعضهم البعض رقميًا".

إمكانات تريدلينس

من خلال الاندماج مع تريدلينس، ستتمكن موانئ دبي العالمية، وفقًا لميرسك، من تحسين كفاءة عملياتها من خلال القدرة على تتبع تدفقات الحاويات عبر شركات نقل متعددة في وقت سابق من دورة سلسلة التوريد.

وفي عام ٢٠١٩، ورد أن محطات موانئ دبي العالمية عالجت ٧١,٢ مليون حاوية مكافئة (٢٠ قدمًا من الوحدات المكافئة) من حوالي ٧٠٠٠٠ سفينة حول العالم.

وقد كشف إعلان شركة ميرسك عن اعتزام شركة موانئ دبي العالمية ربط شبكتها العالمية بالكامل من ٨٢ محطة حاويات بحرية وداخلية، بالإضافة إلى شركات التغذية وأقسام اللوجستيات، بالمنصة.