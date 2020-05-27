كوريا الجنوبية تستكشف قوانين ضريبة العملات المشفرة الجديدة

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 11:54 مساءً - تجهز وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية تعديلًا لتطبيقه على قانون ضريبة الدخل في البلاد. ويمكن أن يشمل ذلك قواعد المبيعات المربحة للعملات المشفرة وكذلك الأرباح من مشاريع التعدين الرقمية المشفرة.

ووفقًا لصحيفة إي ديلي المحلية يوم ٢٧ مايو، ذكرت الوزارة أيضًا الأرباح الناتجة عن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. ويُعد هذا بمثابة تغيير في خطاب الدولة تجاه عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، والتي لا تزال محظورة في جميع أنحاء البلاد.

كما يحدد التقرير أن معاملات العملات المشفرة إلى العملات المشفرة، مثل بيتكوين (BTC)، سيتم إعفاؤها "على الأرجح" من التعديل المقترح، وتسعى فقط إلى المعاملات الضريبية من أجل الربح وليس المعاملات الخاسرة.

تعريف غير واضح لـ "المكاسب" في معاملات العملات المشفرة

أصدرت الوزارة البيانات التالية على المقترح:

"نحن ندرس ضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة الدخل الأخرى على الأرباح التي يحققها المستثمرون المحليون والأجانب في تحويل الأصول الافتراضية." Advertisements

وأوضح مسؤول من وزارة المعلومات والتكنولوجيا أن مبدأ الضرائب سينفذ تحت منطق "الضرائب حيث يوجد الدخل".

وقد حاولت حكومة كوريا الجنوبية صياغة تشريع لفرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة الفردية في بداية العام. ونظرًا لأن أرباح الأفراد من معاملات العملات الافتراضية ليست مدرجة كدخل، فإن هذه الأرباح لا تندرج تحت ضريبة الدخل.

ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت المكاسب في معاملات العملات المشفرة مماثلة للأرباح في الأصول الأخرى مثل الأسهم والعقارات في نظر الحكومة.

ووفقًا لديسنتر، سيكون التعديل المقترح جاهزًا بحلول يوليو وسيتم عرضه على البرلمان في سبتمبر ٢٠٢٠.