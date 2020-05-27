تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 11:54 مساءً - تجهز وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية تعديلًا لتطبيقه على قانون ضريبة الدخل في البلاد. ويمكن أن يشمل ذلك قواعد المبيعات المربحة للعملات المشفرة وكذلك الأرباح من مشاريع التعدين الرقمية المشفرة.
ووفقًا لصحيفة إي ديلي المحلية يوم ٢٧ مايو، ذكرت الوزارة أيضًا الأرباح الناتجة عن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. ويُعد هذا بمثابة تغيير في خطاب الدولة تجاه عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، والتي لا تزال محظورة في جميع أنحاء البلاد.
كما يحدد التقرير أن معاملات العملات المشفرة إلى العملات المشفرة، مثل بيتكوين (BTC)، سيتم إعفاؤها "على الأرجح" من التعديل المقترح، وتسعى فقط إلى المعاملات الضريبية من أجل الربح وليس المعاملات الخاسرة.
تعريف غير واضح لـ "المكاسب" في معاملات العملات المشفرة
أصدرت الوزارة البيانات التالية على المقترح:
"نحن ندرس ضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة الدخل الأخرى على الأرباح التي يحققها المستثمرون المحليون والأجانب في تحويل الأصول الافتراضية."
Advertisements
وأوضح مسؤول من وزارة المعلومات والتكنولوجيا أن مبدأ الضرائب سينفذ تحت منطق "الضرائب حيث يوجد الدخل".
وقد حاولت حكومة كوريا الجنوبية صياغة تشريع لفرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة الفردية في بداية العام. ونظرًا لأن أرباح الأفراد من معاملات العملات الافتراضية ليست مدرجة كدخل، فإن هذه الأرباح لا تندرج تحت ضريبة الدخل.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت المكاسب في معاملات العملات المشفرة مماثلة للأرباح في الأصول الأخرى مثل الأسهم والعقارات في نظر الحكومة.
ووفقًا لديسنتر، سيكون التعديل المقترح جاهزًا بحلول يوليو وسيتم عرضه على البرلمان في سبتمبر ٢٠٢٠.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تستكشف قوانين ضريبة العملات المشفرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.