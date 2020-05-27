السلطات الروسية لا توافق على رفع الحظر عن تيليغرام

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 11:54 مساءً - اعترضت إحدى سلطات الدولة الكبرى في روسيا على اقتراح مجلس الدوما بإلغاء الحظر المفروض على برنامج مراسلة تيليغرام المشفر في البلاد.

حيث أفادت وكالة أنباء إنترفاكس المحلية في ٢٦ مايو أن وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، والمعروفة أيضًا باسم MinComSvyaz، لا تدعم مبادرة حديثة لرفع حظر تيليغرام الذي استمر لمدة عامين.

لا تحتاج روسيا إلى المزيد من الخدمات لنشر المعلومات حول كوفيد-١٩

في ٢٢ أبريل، اقترح نائبا في مجلس الدوما مسودة مشروع قانون بشأن إنهاء حظر تيليغرام في روسيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وينص الاقتراح على أن تيليغرام أصبحت "خدمة رسمية" تستخدمها بعض سلطات الدولة لرفع مستوى الوعي حول تدابير التخفيف من جائحة كوفيد-١٩ ونشر معلومات حاسمة حول فيروس كورونا.

وردًا على مشروع قانون الدوما، أفادت التقارير أن MinComSvyaz جادلت بأن روسيا لا تحتاج إلى أي أدوات نشر معلومات أخرى غير الخدمات القائمة مثل المواقع الرسمية. وبحسبما ورد قالت السلطة إن عملية نشر المعلومات على الإنترنت في روسيا "تم تبسيطها بالفعل". وأضافت الوزارة بأن القانون الفيدرالي الروسي "حول المعلومات" لا يحتاج إلى أي إجراءات تنظيمية إضافية.

كما سلطت الهيئة الضوء على أن مشروع القانون يفتقر إلى "آلية تنفيذ" من شأنها أن تحدد كيانًا مفوضًا لاتخاذ قرارات بشأن رفع حظر موارد المعلومات في روسيا.