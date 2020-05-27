تون لا تشير إلى "شبكة تيليغرام المفتوحة" بعد الآن

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 11:54 مساءً - كانت تون ذات مرة ترمز إلى "شبكة تيليغرام المفتوحة"، لكنها غيرت اسمها ليعكس خروج عملاق المراسلة من مشروع بلوكتشين. وسيُعرف المشروع ببساطة باسم "الشبكة المفتوحة" في المستقبل.

أنهت تيليغرام رسميًا مشاركتها في شبكة تيليغرام المفتوحة في منتصف مايو ٢٠٢٠. وعلى الرغم من أن إصدار تيليغرام من تون لم يعد يمضي قدمًا، إلا أنه أدى إلى ظهور مشروعات أخرى مثل شبكة تون المجانية وشبكة تون الجديدة.

تم التخطيط لتغيير الاسم من البداية

كشف التقرير الرسمي لتون أن اسم المشروع له معنيين مختلفين - "شبكة تيليغرام المفتوحة" و "الشبكة المفتوحة".

حيث كُشف التقرير المؤلف من ٢٣ صفحة:

"بحلول عام ٢٠٢١، سيتم تنفيذ ونشر رؤية وهندسة تون الأولية. وسوف تترك تون بعد ذلك عنصر "تيليغرام" باسمها وتصبح "الشبكة المفتوحة". ومنذ ذلك الحين، ستواصل مؤسسة تون التطور المستمر لسلسلة تون بلوكتشين." Advertisements

يسري تغيير العلامة التجارية "الشبكة المفتوحة" على الفور

تم تصميم شبكة تيليغرام المفتوحة في الأصل من قبل مدير التكنولوجيا لتيليغرام والشريك المؤسس نيكولاي دوروف، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع شقيقه (والرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام) بافل دوروف. ومع تخلي تيليغرام عن المشروع، يختفي اسم الشركة ومشاركتها في كل جانب من جوانب تون.

وفي بيان بتاريخ ١٢ مايو، ذكر بافل دوروف صراحة أن المشاريع الأخرى القائمة على تون لا علاقة لها ببرنامج تيليغرام:

"قد ترى - أو ربما شاهدت بالفعل - مواقع تستخدم اسمي أو علامة تيليغرام التجارية أو اختصار "تون" للترويج لمشاريعها. [...] وفي حين قد تظهر الشبكات القائمة على التكنولوجيا التي أنشأناها لتون، لن يكون لدينا أي ارتباط بها ومن غير المحتمل أن ندعمها بأي شكل من الأشكال."

على الرغم من استخدام بنية النظام الأصلية التي صممها نيكولاي دوروف، فإن بلوكتشين تون المجانية هي شبكة مختلفة تمامًا لها توكناتها الفريدة. والتي تُعرف بكريستالات تون.