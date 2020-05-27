غولدمان ساكس تعارض بلومبرغ حول بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 08:55 مساءً - وفقًا لشريحة باوربوينت مسربة، قالت غولدمان ساكس، في مكالمة يوم ٢٧ مايو تناقش التوقعات الاقتصادية الأمريكية، إن العملات المشفرة ليست فئة أصول. ويبدو أن صياغة الشريحة تثبط عملائها عن الاستثمار في الأصول القائمة على التكنولوجيا القادمة. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع وجهات نظر المرشح الرئاسي السابق، مايكل بلومبرغ، الذي وصفت خطته للإصلاح المالي بشكل لا لبس فيه بيتكوين بأنها فئة أصول.

شريحة غولدمان ساكس المزعومة من مكالمة ٢٧ مايو. المصدر: حساب ريان براون على تويتر.

بلومبرغ: أفضل من الذهب

اعترفت خطة مايكل بلومبرغ علنًا بالعملات المشفرة كفئة أصول رئيسية. كما دعا إلى إطار تنظيمي شفاف:

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"أصبحت العملات المشفرة فئة أصول تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، ومع ذلك تظل الرقابة التنظيمية مجزأة وغير مطورة. وعلى الرغم من كل الوعود بسلسلة بلوكتشين و بيتكوين وعروض العملات الأولية، هناك أيضًا الكثير من الضجيج والاحتيال والنشاط الإجرامي".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم، إن لم يكن كل، الانتقادات المزعومة لبيتكوين (BTC) من قبل غولدمان ساكس يمكن فرضها أيضًا على الأصول الثابتة الأخرى، مثل الذهب. ومن الجدير بالذكر أن محلل بلومبرغ مايك ماكغلون، الذي غالبًا ما يكون صعوديًا على العملة المشفرة، يعتقد أن بيتكوين هو مخزن للقيمة أفضل من الذهب بسبب الطبيعة غير المرنة لإمداداته: