عقود بيتكوين الآجلة على باكت تتفوق على التسوية النقدية قبل انتهاء صلاحية نسبة كبرى على بورصة شيكاغو التجارية

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 06:56 مساءً - كشفت أحدث البيانات أن منصة عقود بيتكوين الآجلة "باكت" ترى الآن أن معظم عقودها قد تمت تسويتها في بيتكوين، وليس نقدًا.

ووفقًا لمورد تحليلات سكيو، أنتج أحدث تاريخ تتوفر فيه البيانات في مايو ٣٤ مليون دولار لعقود العقود الآجلة التي تتم تسويتها فعليًا في بيتكوين من باكت.

المد يتحول ضد التسوية النقدية

سجلت عقود بيتكوين الآجلة التي تم تسويتها نقدًا ٩,٣ ملايين دولار من حيث الحجم، في حين بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة ٧,٦ ملايين دولار.

ويعكس هذا الاتجاه الوضع السابق، والذي بموجبه شهدت العقود الآجلة التي تتم تسويتها بالعملات الورقية أحجامًا أكبر. وكان هذا هو الحال طوال شهري مارس وأبريل، حيث أكد التقلب رغبة المستثمرين في النقد.

وفي الوقت نفسه، شهد شهر مايو أيضًا رقمًا قياسيًا يوميًا للعقود الآجلة التي تم تسويتها ببيتكوين على باكت عند ٤٣ مليون دولار.

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مخطط عقود بيتكوين الآجلة على باكت . المصدر: سكيو

سيشهد يوم الجمعة هذا أيضًا انتهاء صلاحية ٥٠٪ من الفائدة المفتوحة لدى مجموعة بورصة شيكاغو التجارية الأخرى. وحسبما ذكر كوينتيليغراف، تميل تواريخ التسوية هذه إلى مضاعفة ضغط الأسعار الهبوطي على بيتكوين على المدى القصير.

حيث بلغت الفائدة المفتوحة لبورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع الأول من الشهر.