الرئيس التنفيذي لشركة ريبل يقول إنه يجب على المنظمين الأمريكيين تبني العملات المشفرة أو التراجع وراء الصين

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 05:57 مساءً - حث براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة على "التحرك والعمل على العملات الرقمية" لتجنب الوقوع وراء الصين في هذا المجال.

ففي تغريدة نشرت يوم ٢٦ مايو، يحذر جارلينجهاوس من أن "الرضا المتبقي يعيدنا للوراء بالفعل"، مستشهدًا بمقال يشير إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني التي تم الترويج لها منذ فترة طويلة لديها القدرة على إسقاط الدولار كعملة احتياطي عالمية.

يتم تجاوز سويفت بواسطة تقنية بلوكتشين

تعتمد الهيمنة المالية الأمريكية حاليًا على كل من وضع الدولار كعملة احتياطي عالمية، وسيطرتها على رابطة المعاملات المالية الدولية في جميع أنحاء العالم أو نظام سويفت.

وهذا يسهل الرسائل بين البنوك التجارية العالمية فيما يتعلق بأوامر الدفع ويعمل كوسيط لغالبية المدفوعات عبر الحدود. إن التحكم في هذا النظام يمنح الولايات المتحدة نفوذًا كبيرًا في القدرة على تطبيق العقوبات المالية.

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ولا تتطلب التحويلات عبر الحدود للعملات الرقمية نظام سويفت ولا تعتمد على الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من أنها تدعي عدم وجود موعد محدد لإطلاق اليوان الرقمي الخاص بها، إلا أنه تجري حاليًا تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي في الصين في عدد من المناطق.

وفي حين أن العملة الرقمية الصينية ستكون خارج سيطرة الولايات المتحدة بالكامل، سارع غارلينغهاوس إلى التأكيد على أن ريبل ليست معفاة من الرقابة المالية الأمريكية (أو العالمية بالفعل).