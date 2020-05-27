هذه المرة الأمر رسمي: كوين بيز تستحوذ على شركة وساطة العملات المشفرة "تاغومي"

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 05:57 مساءً - استحوذت بورصة كوين بيز الرئيسية على شركة تاغومي لوساطة العملات المشفرة المدعومة من بيتر ثيل.

ففي إعلان بتاريخ ٢٧ مايو، ادعت البورصة أن اتفاقية الاستحواذ جاءت عند "نقطة انعطاف في الصناعة"، في لحظة تتجه فيها أعداد متزايدة من صناديق التحوط والمستثمرين الكلي إلى مجال العملات المشفرة.

ووفقًا لكوين بيز، شهدت البورصة "زيادة كبيرة في الطلب" على فرص الاستثمار المشفرة من العملاء المؤسسيين على مدار العام الماضي، مما دفعها إلى طرح عروض مستهدفة جديدة مثل التداول بالهامش وتعزيز النمو في خدمة الحفظ الاحترافية، كوين بيز كستدي.

ويأتي إعلان اليوم بعد ظهور أخبار في وسائل الإعلام في خريف ٢٠١٩، عندما تم أنكرت كوين بيز أنها استحوذت على تاغومي.

وحسبما ورد في ذلك الوقت، ادعى البعض أن جذب تاغومي المتزايد لعملاء تداول التجزئة والأفراد من أصحاب الثروات جعلها في منافسة مباشرة مع منصة كوين بيز الاحترافية، كوين بيز برو.

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نجاح تاغومي

منذ إطلاقها قبل ١٨ شهرًا، أثبتت تاغومي نفسها كشركة وساطة مشفرة ذات سمعة مرموقة، وحصلت على ترخيص بيتلايسنس الصارم من إدارة ولاية نيويورك للخدمات المالية في مارس من العام الماضي.

وفي إعلانها اليوم، أشارت كوين بيز إلى أن تاغومي أصبحت "المنصة المفضلة للعديد من المتداولين المتقدمين وصناديق التحوط والمكاتب العائلية"، بما في ذلك بارادايم وبانتيرا وبيتوايز وموتيكوين.

كما تمتلك تاغومي اتصالات متعددة مع المبادرات الرئيسية في الصناعة، بما في ذلك شراكتها مع باينانس.يو إس وعضوية في رابطة ليبرا، الهيئة الحاكمة للعملة المستقرة التي يقودها فيسبوك.

وقد مكنت شركة الوساطة مستخدميها من إقراض أو اقتراض بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) لتسهيل الصفقات الطويلة أو القصيرة منذ خريف ٢٠١٩، وقد حصلت في الماضي على دعم مالي من المؤسس المشارك لباي بال "بيتر ثيل"، وصندوق بارادايم المدعوم من ييل وعملاق صناعة العملات المشفرة "بانتيرا كابيتال".