تقرير: رسوم التحويل العالية والروبية غير المستقرة يدفعان اعتماد العملات المشفرة في الهند

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 05:57 مساءً - يسلط تقرير حديث الضوء على أن طلب الهند المتزايد على العملات المشفرة مدفوع بالحاجة إلى رسوم تحويل أقل وعملة أكثر استقرارًا لتخزين القيمة.

وقد درست بورصة العملات المشفرة والمشتقات أوكي إكس بالتعاون مع كوين بابريكا أسواق العملات الرقمية الهندية، وقدرت أن الحصة العالمية من معاملات العملة المشفرة في الهند ستزداد بشكل كبير في العامين المقبلين.

الانتقال إلى نظام دفع أقل تكلفة

هناك أكثر من ١٧ مليون هندي يعملون خارج الحدود الذين أرسلوا أكثر من ٨٠ مليار دولار إلى بلادهم في ٢٠١٨. وقد دفعوا ما يصل إلى ٥,٦٧ مليارات دولار كرسوم المعاملات للوسطاء المشاركين في تسوية المعاملات.

تجبر رسوم المعاملات المرتفعة الهنود على البحث عن طرق بديلة لإرسال الأموال إلى بلادهم. ويذكر التقرير أنه مع تخفيف القيود على استخدام العملات الرقمية في الهند، قد تصبح الهند قريبًا المكسيك التالية، حيث استحوذت بورصة العملات الرقمية بيتسو بالفعل على أكثر من ٢٪ من سوق التحويلات بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ومنذ قرار المحكمة العليا بإلغاء الحظر المصرفي الذي فرضه البنك الاحتياطي الهندي على العملات الرقمية، كان هناك نشاط متزايد لتجارة العملات الرقمية في البلاد. حيث شهدت زيارات أوكي إكس من الهند زيادة بنسبة ٥٤٥,٥٦٪ وارتفع المستخدمون المسجلون حديثًا من الهند بنسبة ٤١٠٠٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠.