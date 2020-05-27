نوفي Novi اسم و علامة تجارية جديدة لمحفظة عملة فيسبوك Libra الرقمية

قام فيسبوك Facebook بإعادة تسمية Calibra ، المحفظة الرقمية التي يأمل أن يتم استخدامها يومًا ما للوصول إلى العملات الرقمية Libra الى إسم نوفي Novi .

في منشور على مدونة فيسبوك، قالت الشركة إن الاسم الجديد مستوحى من الكلمتين اللاتينيتين “novus” و “via” ، والتي تعني “new” و “way” على التوالي. Novi Financial هو الاسم الجديد لشركة Facebook الفرعية التي ستطور المحفظة الرقمية للشركة.

عملة Libra

يعد الاسم الجديد هو الأحدث في سلسلة التغييرات التي أجراها Facebook على خطط العملة الرقمية ، والتي واجهت ضغوطًا تنظيمية شديدة منذ إعلانها في يونيو الماضي. على الرغم من أن Facebook قال في البداية أنه سيكون هناك عملة واحدة من عملة Libra مرتبطة بمجموعة من العملات الوطنية، إلا أنها تخطط الآن لربط عملات رقمية متعددة بعملات فردية بالإضافة إلى عملة Libra.

تمت إعادة هيكلة النموذج الأصلي لجمعية Libra لعملتها الرقمية، وهي عملة مستقرة مرتبطة بسلة من العملات الورقية والسندات الحكومية، في منتصف أبريل. سيصدر المشروع الآن عددًا من العملات المستقرة بناءً على العملات الوطنية الفردية في الأسواق المختلفة.

لا يزال لدى Libra خطط لعملة مستقرة متعددة العملات ولكن سيتم دعمها بالعملة المستقرة الجديدة وليس مباشرة بالعملات الورقية.

يقول نوفي Novi الإلكتروني ، في البداية ، يمكن أن تشمل هذه العملات مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو.

بالاسم الجديد ، تحصل محفظة Facebook الرقمية أيضًا على شعار جديد. أثار شعار كاليبرا الأصلي جدلاً عندما تم الإعلان عنه لأول مرة بسبب تشابهه مع البنك الناشئ Current. يتخلى شعار نوفي عن هذا التصميم القديم لصالح نسخة مبسطة من اسمها ، مع وجود شعار Libra داخل حرف “o”.

Advertisements

على الرغم من هذه التغييرات ، يقول Facebook أن مهمته ل نوفي Novi و Libra تظل كما هي، فهي تريد أن تجعل إرسال الأموال أمرًا سهلاً مثل إرسال رسالة.

يخطط فسيبوك لجعل محفظة Novi امستقلة بالإضافة إلى إصدار يتكامل مع خدمات المراسلة فيسبوك WhatsApp و Messenger للسماح بإرسال الأموال إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

يقول Facebook أنك ستحتاج إلى استخدام معرف صادر عن جهة حكومية للاشتراك في الخدمة ، ولكنه يعد بأن هذا سيحدث بدون رسوم خفية ، وأن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى الدعم القائم على الدردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

حظيت خطط العملات الرقمية Facebook بخطى وعرة منذ إعلانها. أعلنت عن المشروع مع مجموعة من الشركاء من عوالم التمويل والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. ومع ذلك ، اعتبارًا من أكتوبر من العام الماضي ، انسحب ربع أعضاء جمعية Libra ال 28 الأصليين بسبب مخاوف تنظيمية واضحة. شهدت جمعية Libra هذا العام عن ظهور اعضاء جدد في الجمعية.

الاسم الجديد هو شيء لن يحدث أي تغير في خطط الفيسبوك، لكن تحديات إنشاء عملة رقمية لن تذهب إلى أي مكان. لم يعلن Facebook عن تاريخ إطلاق Novi أو Libra كجزء من إعلان اليوم ، مشيرًا فقط إلى أنه سيتم إطلاق “إصدار مبكر” من Novi عندما تكون شبكة Libra متاحة.

ما هي محفظة نوفي Novi

تأسست شركة Novi Financial بهدف جعل المال يعمل بشكل أفضل للجميع. من أجل أن يحصل جميع الناس حول العالم على قدم المساواة على الخدمات المالية، المنتج الأول الذي ستقدمه نوفي فاينانشال هو محفظة نوفي الرقمية المصممة ل عملة Libra ، محفظة نوفي Novi نظام دفع جديد مبني على تقنية blockchain المبتكرة. Novi Financial هي شركة تابعة لـ Facebook تعمل بشكل مستقل عن Facebook ، ومقرها الرئيسي في مينلو بارك ، كاليفورنيا.