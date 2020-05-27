أكبر شركات تشغيل الموانئ الخاصة في الهند تتعاون مع منصة بلوكتشين "تريدلينس"

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 03:55 مساءً - دخلت أكبر شركة متعدد الموانئ في الهند، موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة (APSEZ)، في شراكة مع منصة حلول سلسلة التوريد القائمة على بلوكشين تريدلينس.

وتخطط APSEZ لدمج حلول بلوكتشين من تريدلينس عبر ١٠ من مرافق رئيسية لإدارة البريد السريع عبر الموانئ في ست ولايات هندية - أربع في غوجارات وواحدة في كل من أوديشا وتاميل نادو وغوا وتشيناي وأندرا براديش وكيرالا.

الرقمنة للحد من أوجه القصور في سلسلة التوريد التي تحدث بسبب الوباء

وفقًا لموقع أخبار الأعمال المحلية، بيزنس لاين، فإن تحرك APSEZ لرقمنة سلاسل التوريد الخاصة بها يأتي كمحاولة للحد من تأثير نقاط الضعف في نظام سلسلة التوريد الحالي التقليدي. إذ كشفت جائحة كوفيد-١٩ المستمرة عن عيوب سلسلة التوريد الحالية التي تعتمد بشكل كبير على الأعمال الورقية والعمليات اليدوية.

حيث نقل التقرير عن مسؤول في صناعة اللوجستيات قوله:

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"خلال الوباء، أدركنا سعر عدم رقمنة الصناعة. وسيكون هناك تغيير في العقلية الآن وسوف تعتمد المزيد من الشركات على التكنولوجيا".

ومن المتوقع أن تساعد تريدلينس، التي طورتها شركة ميرسك وآي بي إم، APSEZ في جعل مشاركة المعلومات أكثر فعالية من حيث التكلفة والوق مع المزيد من الشفافية والأمان.

وقد قدرت دراسة أجرتها شركة QBIS Consulting حول إجمالي تكاليف النقل والخدمات اللوجستية (TTLC) أن رقمنة سير عمل سلسلة التوريد يمكن أن توفر للمستوردين من منفذ رئيسي واحد يصل إلى ٢٢٠ مليون دولار سنويًا. ويمكن للمصدرين أيضًا توفير حوالي ٤٠ مليون دولار كل عام. كما يمكن أن يصل حجم الادخار على مستوى الدولة إلى ما يصل إلى ٨٦٠ مليون دولار.