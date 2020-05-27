شركة إل جي الكورية العملاقة للتكنولوجيا تعمل على تطوير نظام بلوكتشين للهوية بالتعاون مع شركة أمريكية

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 06:54 صباحاً - دخلت إل جي في شراكة مع شركة إفرنيم ومقرها الولايات المتحدة لتطوير تقنية بلوكتشين للهوية.

أفادت وكالة الأنباء المالية الآسيوية أجو بيزنس ديلي يوم ٢٦ مايو أن إل جي سي إ إس - وهي شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لشركة إل جي - قد وقعت مذكرة تفاهم مع إفرنيم. ويهدف التعاون بين الشركتين إلى تطوير معايير الهوية الرقمية الدولية في اتحاد شبكة الويب العالمية.

معيار هوية جديد للويب

لإنشاء المعيار الجديد، قررت الشركتان تطوير نظام مصادقة لامركزية قائم على بلوكتشين ليحل محل رخص القيادة الدولية وجوازات السفر. وقد أطلقت إفرنيم بالفعل سوفين، وهي منصة تهدف إلى تمكين المنظمات والحكومات من إصدار أوراق الاعتماد الرقمية والتحقق منها وإدارتها مثل جوازات السفر الرقمية.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في سبتمبر ٢٠١٩، حققت إفرنيم استثمارًا بقيمة ٢ مليون دولار من ذراع رأس المال الاستثماري لشركة أوفرستوك ميديتشي فنتشرز. في ذلك الوقت، قال جوناثان جونسون الرئيس التنفيذي لشركة أوفرستوك:

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"تتيح منصة إفرنيم لكل شخص ومنظمة وكل شيء متصل به هوية مستقلة".

غابرييل كورمان هو رئيس الاستراتيجية في آر آي إف، وهو حل قائم على بيتكوين يطور نظام إدارة الهوية الخاص بها. وقد قال كورمان كوينتيليغراف إنه يرى أن مثل هذا المعيار يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لأمن البيانات الشخصية. وفي حين أنه يعلق آمالا كبيرة على هذا النظام، فقد أكد أيضًا على أهمية أن تكون هذه الحلول مفتوحة المصدر: