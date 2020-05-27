كاليبرا تعيد تسمية نفسها كنوفي لتفادي الخلط مع ليبرا

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 12:58 صباحاً - قامت كاليبرا الرقمية المملوكة لفيسبوك بإعادة تسمية نفسها باسم نوفي في وقت سابق اليوم، حيث شاركت تفاصيل جديدة حول المشروع.

حيث قال ممثل لشركة نوفي لكوينتيليغراف أن السبب الرئيسي لتغيير الاسم هو تجنب الخلط مع عملة ليبرا المشفرة.

"عندما أعلنا عن ليبرا و كاليبرا في يونيو الماضي، أردنا أن نثبت أن كاليبرا، المحفظة الرقمية، كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنظام ليبرا العالمي للدفع. وفقد ولدت كلتا العلامتين التجاريتين من نفس الرؤية، لمنح الناس المزيد من الوصول إلى الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، وجدنا أن كاليبرا وليبرا بدوا متشابهين للغاية وكان الناس في حيرة من أمرهم، لذلك شرعنا في خلق تمييز بين الاثنين".

يهدف الاسم الجديد، الذي يأتي من الكلمتين اللاتينيتين "نوفوس" لكلمة "جديد" و "فيا" بمعنى "الطريق"، إلى الإشارة إلى أن المنتج الذي تم تطويره على فيسبوك لن يكون المحفظة الوحيدة المتاحة على بلوكتشين ليبرا. وقال المتحدث: "نأمل أن تكون نوفي واحدة من العديد من المحافظ".

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وردًا على سؤال حول الجدول الزمني للإطلاق، قال الممثل: "نأمل أن نقدم إصدارًا مبكرًا من نوفي عندما تكون شبكة ليبرا متاحة وقد حصلنا على جميع التراخيص أو الموافقات اللازمة لتقديم الخدمات".

ووفقًا للبيان الصحفي الرسمي، سيتم إصدار نوفي كتطبيق مستقل وكذلك سيتم دمجه في ماسنجر وواتساب، وهما برنامجي مراسلة مملوكان لفيسبوك يضمان حوالي ١,٣ مليار و٢ مليار مستخدم نشط على التوالي.

وسيُطلب من جميع العملاء بطاقة هوية صادرة عن الحكومة، في حين "سيتم تضمين الحماية من الاحتيال في جميع أنحاء التطبيق" - وهي خطوة يبدو أنها تؤكد على امتثال الشركة في ضوء التدقيق التنظيمي المحيط بمشروع العملة المشفرة من فيسبوك.

على الرغم من أن التصميم الجديد للمحفظة من المفترض أن "يمثل الحركة المتغيرة للعملات الرقمية"، إلا أنه لا يخطط حاليًا لتلبية أي عملات مشفرة بخلاف عملات ليبرا. وتمثل هذه العملات المستقرة بعملة واحدة مثل LibraUSD وLibraEUR وLibra GBP. هناك أيضًا عملة متعددة العملات تسمى LBR.