أرقام يوم البيتزا لبيتكوين هي في الواقع أسوأ مما يُعتقد

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 12:58 صباحاً - اشتهر لازلو هانيسز في مجتمع العملات المشفرة باعتباره "فتى بيتزا بيتكوين" لإنفاق ١٠٠٠٠ بيتكوين في عام ٢٠١٠ لشراء البيتزا، ولذي يُعرف على نطاق واسع كأول صفقة بيتكوين تجارية. وبأسعار اليوم، سيكون ١٠٠٠٠ بيتكوين بقيمة أكثر من ٨٠ مليون دولار.

وقد تحدث كوينتيليغراف إلى هانيسز بمناسبة الذكرى العاشرة ليوم بيتزا بيتكوين. علمنا أن ٨٠ مليون دولار هي لا شيء - فقد أنفق بالفعل على البيتزا أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

حيث يقدر هانيسز أنه قام بتعدين حوالي ١٠٠٠٠٠ بيتكوين، وأن حوالي نصفها ذهب إلى البيتزا. إذا استخدمنا السعر الأقصى التاريخي البالغ ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي، فإن ٥٠٠٠٠ بيتكوين ستساوي مليار دولار:

"لقد قمت بتعدين مجموعة من حوالي مائة ألف [بيتكوين] وقد أنفقت ربما نصفها على البيتزا والنصف الآخر، قمت بتوزيعه أو بيعه مقابل أشياء أخرى. وربما أكون قد ربحت بضعة آلاف من الدولارات فقط. لقد صنعت ما يكفي لبناء جهاز كمبيوتر جديد لبيتكوين". Advertisements

٦٠٠٠ بيتكوين مقابل شريحة واحدة

روى هانيكس حادثة عندما لم يكن لديه ما يكفي من البيتكوين لشراء شريحتين من البيتزا، لذلك أقنع البائع لبيع شريحة واحدة مقابل ٦٠٠٠ بيتكوين. حيث قال "لم أكن بخيلًا بها. ولم أمانع في دفع مبالغ زائدة، أو أيًا كان".

لا يوجد ندم على مشترياته

يبدو أن هانيكس ليس لديه ندم على كونه الرجل الذي أنفق مليار دولار على البيتزا: