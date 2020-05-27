بيتفيوري تطلق حلول استثمار التعدين للمؤسسات

تام شمس - الأربعاء 27 مايو 2020 12:58 صباحاً - أعلنت شركة بيتفيوري، وهي شركة تعدين تأسست في عام ٢٠١١، عن برنامج شراكة يوم ٢٦ مايو يسمح للمؤسسات بالاستثمار في تعدين بيتكوين (BTC).

وسيساعد البرنامج مكاتب العائلة والصناديق المؤسسية الأخرى على تنويع محافظها في البنية التحتية الرقمية للأصول. وتقول بيتفيوري إن هذه كانت مهمة شاقة في السابق لهؤلاء المستثمرين.

وسيكون الاستثمار ممكنًا في مراكز البيانات في أمريكا الشمالية ومناطق أخرى غير محددة من خلال حلول استثمارية مصممة خصيصًا. وقد تشمل هذه الاستثمار المباشر والمشاركة من خلال الأسهم الخاصة في المشاريع المشتركة، على الرغم من أن الشركة رفضت الخوض في التفاصيل حول كيفية عمل الترتيبات.

وستدير بيتفيوري جميع جوانب العملية، بما في ذلك مصادر الموقع، وشراء المعدات وصيانتها. وتدعي الشركة أنها تستخدم أحدث معدات التعدين، وتمتلك الشركات التابعة التي تعمل على تطوير حلول التبريد والرقائق الدقيقة التي تخدم منشآت التعدين.

Advertisements

وتقع مراكز البيانات التابعة لها في كندا والنرويج وأيسلندا وآسيا الوسطى، مع إمكانية الوصول إلى أسعار الكهرباء "٠,٠٣ دولار لكل كيلوواط ساعة وأقل."

التعرض غير المباشر لبيتكوين

يتيح الاستثمار في شركات تعدين بيتكوين للمؤسسات اكتساب التعرض لسوق العملات المشفرة من خلال امتلاك حصة في شركة تقليدية، دون القلق بشأن حفظ العملات المشفرة. وستعتمد ثروات الشركة بشدة على اتجاه سوق العملات المشفرة، في حين لا تزال لديها مقاييس تقييم محددة بوضوح.

وقد شارك المستثمرون المؤسسيون بالفعل في التعدين - حيث أفاد كوينتيليغراف في أبريل عن استثمار تم إجراؤه في مقابل وعد بقوة الهاش.