شريحةٌ جديدة من سامسونج تقوم بتأمين معاملات العملات المشفرة على الأجهزة المحمولة

تام شمس - الثلاثاء 26 مايو 2020 06:56 مساءً - أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة عن حل أمان متكامل قائم بذاته يؤمن معاملات العملات المشفرة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وفقًا للبيان الصحفي الصادر في وقت سابق اليوم.

ويتكون الحل من شريحة العنصر الآمن (SE) S3FV9RR والبرامج "المحسنة". وهي مصممة لتأمين عملية التمهيد والتخزين المعزول والمدفوعات المستندة إلى الهاتف المحمول.

وقد تم اعتماد شريحة SE الجديدة مع معيار الأمان كومون كريتيريا (CC) إيل ٦+، والذي يُستخدم في التطبيقات ذات المتطلبات الأمنية الأكثر صرامة، وهي جوازات السفر الإلكترونية وأجهزة محافظ العملات المشفرة. وبالتالي يمكن استخدامه في أي جهاز محمول، وسيعمل بشكل مستقل عن المعالج الرئيسي للجهاز.

ومن الملاحظ أن الإعلان يذكر معاملات العملات المشفرة كواحد من الأغراض الرئيسية لشريحة S3FV9RR، والتي من المتوقع أن تكون متاحة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠. حيث قال دونغو شين، نائب الرئيس الأول لتسويق سيستم إل إس آي في سامسونغ إلكترونيكس:

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"في هذا العصر من التنقل والتفاعلات دون الاتصال، نتوقع أن تكون أجهزتنا المتصلة، مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، آمنة للغاية لحماية البيانات الشخصية وتمكين أنشطة التكنولوجيا المالية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وتداول الأسهم ومعاملات العملات المشفرة."

أحدث التطورات المتعلقة بالعملات المشفرة من سامسونغ

إن اهتمام سامسونغ بالعملات المشفرة و بلوكتشين معروف جيدًا، حيث استثمرت الشركة في العديد من الشركات الناشئة لتقنية دفاتر السجلات الموزعة، ودمج التكنولوجيا في منتجاتها الخاصة.

في وقت سابق من هذا الشهر، تعاونت سامسونغ باي مع منصة بطاقة فيزا كارد سوايب، مما يتيح للمستخدمين إجراء مدفوعات العملات المشفرة باستخدام أجهزتهم التي تدعم سامسونغ باي.