بورصة عملات مشفرة مركزية تدمج أوراكل السعر من تشين لينك

تام شمس - الاثنين 25 مايو 2020 08:05 مساءً - أعلنت بورصة تداول مشتقات العملات الرقمية التي تتخذ من سيشيل مقرًا لها، أنها ستدمج عقود السعر المرجعية اللامركزية من شركة تشين لينك (LINK) في منصتها.

وعادةً ما يتم استخدام أوراكل السعر اللامركزية لتشين لينك من خلال تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi).

ومع التكامل، تدعي ديجيتكس أنها تضم ​​أول بورصة آجلة مركزية لعقود العملات المشفرة إلى أوراكل لا مركزية. وسيتم استخدام التكامل كمرساة للكشف عن الانحرافات الداخلية بنسبة مئوية محددة.

وتصف تشين لينك تغذيات أسعارها على أنها "مراجعة أمنية، مقاومة لسيبيل، مستقلة تمامًا". ويتم توجيه المؤشر على "مجموعة متنوعة من مصادر السوق الفورية الموثوق بها".

Advertisements

ديجيتكس تدمج تغذيات الأسعار اللامركزية

تؤكد ديجيتكس أن العقود المرجعية للسعر توفر للمتداولين "حماية قوية ضد التلاعب بالأسعار" و"التعرض المفرط للانزلاق" إذا أدى المؤشر الداخلي للشركة إلى تقلبات شديدة.

سيتم استخدام العقود لدعم عقود بيتكوين مقابل الدولار الدائمة الخاصة بديجيتكس، قبل دمج تغذيات إضافية إلى جانب أصول العملات المشفرة الأخرى في المستقبل.

وقد صرح آدم تود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديجيتكس، أن "تشين لينك تزود ديجيتكس بتغذيات أسعار موثوقة وشفافة للغاية تحمي مستخدمينا من النتائج السلبية لظروف السوق غير الطبيعية أو المضاعفات الداخلية".

تم افتتاح بورصة ديجيتكس للعقود الآجلة على الشبكة الرئيسية لبعض المستخدمين المنتقين في نهاية أبريل. وتخطط المنصة حاليًا للإطلاق علنًا خلال الصيف.