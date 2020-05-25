تيليغرام تضع آخر مسمار في نعش غرام بعد سحب الطعن

تام شمس - الاثنين 25 مايو 2020 08:05 مساءً - سحبت تيليغرام استئنافها ضد أمر قضائي صادر عن محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة أدى إلى تجميد إصدار وتوزيع رمز غرام، وفقًا لوثائق المحكمة بتاريخ ٢٢ مايو.

ويبدو أن هذه الخطوة توحي بأن الشركة تخلت تمامًا عن خطط تون الخاصة بها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام "بافل دوروف" أن "مشاركتهم النشطة" في المشروع قد انتهت، وانتقد المنظمين الأمريكيين لإفراطهم في قوتهم.

تم الإعلان عن تون من تيليغرام في عام ٢٠١٧، وهي عبارة عن منصة بلوكتشين تهدف إلى تسهيل المدفوعات عبر رموز غرام واستضافة التطبيقات اللامركزية بمستويات عالية من قابلية التوسع. وبعد أن جمعت ما يقرب من ١,٧ مليار دولار في جولتي بيع توكنات خاصتين في العام التالي لإطلاقها، لفتت انتباه السلطات.

وفي أكتوبر ٢٠١٩، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بضرب تيليغرام بدعوى قضائية، متهمة إياها بانتهاك قانون الأوراق المالية الأمريكية من خلال عقد صفقة بيع غير مسجلة.

وفي مارس ٢٠٢٠، منحت محكمة المقاطعة الفيدرالية الأمريكية أمرًا قضائيًا ضد تيليغرام، مما منع الشركة من إصدار توكنات غرام. وبعد ذلك بفترة وجيزة، قدمت تيليغرام إشعارًا موجزًا ​​بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثانية، والتي تم إسقاطها الآن.