عوامل تشير أن البيتكوين يمكن أن ينخفض أكثر نحو 8 آلاف دولار

فشل البيتكوين في التعافي فوق المقاومة 9500 دولار وانخفض بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي. يتم تداول سعر BTC الآن دون مستويات الدعم الرئيسية ، مما يشير إلى المزيد من السلبيات نحو 8200 دولار أو 8000 دولار.

انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 4% ويتم تداوله الآن أقل بكثير من مستوى 9000 دولار.

تم تداول السعر عند مستوى 8642 دولار وهو حاليًا أقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

كان هناك كسر دون خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع دعم عند 9200 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يستمر الزوج هبوطيًا نحو 8200 دولار و 8000 دولار في الأيام القادمة.

البيتكوين يهبط بنسبة اكثر من 4%

فشل سعر البيتكوين في التعافي فوق 9400 و 9500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك ، بدأ سعر BTC في الانخفاض السيئ وكسر العديد من الدعم الرئيسي بالقرب من 9200 دولار و 9000 دولار.

بدأ الانخفاض الأخير بعد حدوث كسر دون خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع الدعم عند 9200 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD. حتى أن الزوج كسر أدنى مستوى تأرجح بالقرب من دعم 8800 دولار.

تم تشكيل قاع أسبوعي جديد بالقرب من 8642 دولارًا ويقوم السعر حاليًا بالتصحيح للأعلى. تقع المقاومة الأولية بالقرب من مستوى 8800 دولار. وهو قريب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للانخفاض الأخير من ارتفاع 9298 دولار إلى 8642 دولار.

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تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 9000 دولار و هي منطقة الانهيار الأخيرة. وهو أيضًا بالقرب من مستوى تصحيح فيب 50% للانخفاض الأخير من ارتفاع 9298 إلى 8642 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 9150 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. للانتقال إلى منطقة إيجابية ، يجب أن يتعافى السعر فوق مستوى 9000 دولار ويكتسب زخمًا صعوديًا فوق المستوى المحوري 9150 دولار.

المزيد من السلبيات في عملة البيتكوين

تشير حركة السعر الحالية إلى أن سعر البيتكوين قد يكافح من أجل الاستمرار في الارتفاع أعلى من 9150 دولار. على الجانب السلبي، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 8600 دولار ، وهو قريب من خط الترند الهابط للقناة الهابطة كما نوقش في توقعات يوم أمس الأسبوعية.

إذا كان هناك كسر أدنى قاع 8642 دولار ودعم 8600 دولار ، فهناك فرص لمزيد من الخسائر. الدعم الرئيسي التالي يقترب من 8380 و 8200 وأخيرًا 8000 دولار.

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