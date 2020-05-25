إفريقيا تشهد عصر نهضة العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 25 مايو 2020 12:54 مساءً - يحقق اعتماد العملات المشفرة تقدمًا كبيرًا في إفريقيا، حيث تنتقل ملكية العملات المشفرة وحجم التداول والتنظيم نحو اعتماد أكبر.

حيث وجد تقرير حديث لأركان ريسرش ولونو أن أوغندا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا وكينيا غالبًا ما تكون من بين أفضل ١٠ دول من حيث عمليات البحث عن كلمة "بيتكوين" على غوغل.

ويصف التقرير القارة بأنها "واحدة من، إن لم تكن أكثر المناطق الواعدة لتبني العملات المشفرة"، مؤكدًا على مزيج أفريقيا من انخفاض اعتماد العملات المشفرة الحالي إلى جانب إمكانية النطاق "الهائلة".

وتؤكد الشركتين على أن إفريقيا لديها نسبة كبيرة من السكان من الشباب، مع أزمات نقدية متكررة وإخفاقات في العملة وعدد كبير من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية أو لا يحصلون على خدمات مصرفية واسعة مع وسائل دفع باهظة الثمن.

جنوب إفريقيا تظهر كمركز عملات مشفرة

في حين سيطرت نيجيريا منذ فترة طويلة على حجم التداول في القارة، وجد التقرير أن جنوب إفريقيا لديها أعلى نسبة من ملكية العملات الرقمية أو استخدامها بين مستخدمي الإنترنت في إفريقيا بنسبة ١٣٪، تليها نيجيريا بنسبة ١١٪.

وفي جميع أنحاء العالم، تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الخامسة في اعتماد العملات المشفرة بين المواطنين المتصلين.

وقد شهد الأسبوع الماضي قيام جنوب إفريقيا بتسجيل ثاني أقوى حجم أسبوعي لها في سوق تداول بيتكوين المباشر، مع تداول ما يقرب من ١,٦٥ مليون دولار من بيتكوين.

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حجم تداول لوكال بيتكوينز الأسبوعي: كوين.دانس

شهد الارتفاع في النشاط التجاري زيادة إجمالي حجم التداول المباشر لجنوب أفريقيا عن كينيا الأسبوع الماضي مع ١,٩٥ مليون دولار في التداول عبر لوكال بيتكوينز وباكسفول.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الهيئة المالية في جنوب إفريقيا وثيقة سياسة تؤكد أن أصول وأنشطة العملات المشفرة المتعلقة بالعملات الافتراضية "لم يعد بإمكانها البقاء خارج المحيط التنظيمي".

أحجام التداول المباشر ترتفع عبر أفريقيا

ارتفع التداول المباشر في نيجيريا إلى مستويات قياسية، وأنتج ٩,٢ ملايين دولار في التداول الأسبوعي المجمع.

كما شهد التداول في كينيا ارتفاعًا مؤخرًا، حيث حقق التدال عل لوكال بيتكويز بين بيتكوين والشلن الكيني ثاني ثاني أقوى أسبوع له على الإطلاق للمرة الثالثة على التوالي.

كما سجلت المغرب ومصر نشاطا قياسيًا في التداول خلال الأسابيع الأخيرة.