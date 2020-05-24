غرايسكيل تُراكم ٣٤٪ من بيتكوين الجديدة حيث تشير الاستثمارات الأسبوعية إلى ٣٠ مليون دولار

تام شمس - الأحد 24 مايو 2020 09:55 مساءً - يُقدر أن غرايسكيل إنفستمنتس، وهي شركة إدارة صندوق استثماري للعملات المشفرة وفرع لمجموعة العملات الرقمية لشركة باري سيلبرت، قد اشترت ما يصل إلى ثلث جميع عملات بيتكوين التي تم سكها حديثًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وسط الاستعداد لتنصيف المكافأة.

ويأتي هذا الإعلان حيث بلغ متوسط ​​الاستثمارات الأسبوعية في صندوق استثمار بيتكوين الخاص بغرايسكيل، أو BIT، ٢٩,٩ مليون دولار خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

وردًا على تغريدة نشرت الأرقام، صرح مؤسس غرايسكيل باري سيلبرت: "فقط انتظروا حتى ترون الربع الثاني".

وقد زاد متوسط ​​الاستثمار الأسبوعي في الصندوق بأكثر من ٨٠٠٪ مقارنةً بالربع الأول من ٢٠١٩ وقدره ٣,٢ ملايين دولار.

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في ١٩ مايو، نشر مستخدم ريديت "parakite" تقديرات تشير إلى أن غرايسكيل قضت الأشهر الثلاثة الماضية في تراكم ما يصل إلى ثلث جميع بيتكوين المعدّنة حديثًا.

أضافت المشتريات ٦٠٧٦٢ بيتكوين إلى صندوق إغاثة بيتكوين الخاص بها - وهو ما يعادل متوسط ٦٠٧ بيتكوين على مدار ١٠٠ يوم.

وحتى ١٧ مايو، كان يعتقد أن الصندوق يحتوي على ٣٤٣٩٥٤ بيتكوين في المجموع - بزيادة ٢١٪ في ثلاثة أشهر.