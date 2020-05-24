غولدمان ساكس يستضيف مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأزمات والعملات المشفرة والتضخم

ستستضيف غولدمان ساكس مكالمة جماعية يوم ٢٧ مايو بعنوان التوقعات الاقتصادية الأمريكية وآثار السياسات الحالية على التضخم والذهب وبيتكوين.

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ففي ٢٣ مايو، نشر مايك دونداس، مؤسس موقع أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك"، لقطة شاشة للدعوة لإجراء المكالمة، وكشف عن أن الحدث سيستضيفه شارمين موسافار رحماني، رئيس قسم المعلومات باستراتيجية الاستثمار بمجموعة غولدمان، إلى جانب الخبير الاقتصادي من هارفارد، الأستاذ جيسون فورمان، وكبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس جان هاتزيوس.

يبدو أن غولدمان ساكس يميل إلى بيتكوين

تم الإعلان عن الأخبار على أنها علامة بارزة للتبني المؤسسي لأصول العملات المشفرة، وعلى ما يبدو أنها تشير إلى تحول كامل من جانب موسوفار رامي من غولدمان - الذي ذكر أن العملات الرقمية تفشل كوسائط للتبادل ومخازن القيمة ووحدات للقياس، في أغسطس ٢٠١٨.

ولسنوات عديدة، بدا مجتمع العملات المشفرة مكرسًا لدفع مشاركة غولدمان ساكس في مجال العملات المشفرة، مع انتشار شائعات كاذبة بأن العملاق المالي خطط لفتح مكتب تداول بيتكوين (BTC) بشكل متكرر طوال التاريخ القصير للعملة المشفرة.