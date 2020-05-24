مخترق يبيع عشرات الآلاف من معلومات مستخدمي ليدجر وتيزور وكيب كي

تام شمس - الأحد 24 مايو 2020 09:55 مساءً - يُزعم أن المخترق الذي انتهك منتدى إيثريوم.أورغ يبيع قواعد البيانات الخاصة بالمحافظ المشفرة الثلاث الأكثر شيوعًا - ليدجر وتريزور وكيب كي.

وتحتوي قواعد البيانات الثلاث على الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني لأكثر من ٨٠٠٠٠ مستخدم مجتمعة، ومع ذلك، فإنها لا تحتوي على كلمات مرور للحسابات.

كما أدرج المخترق مؤخرًا قاعدة بيانات SQL لمنصة الاستثمار عبر الإنترنت، BnkToTheFuture.

قواعد بيانات ليدجر وتريزور تعرضت للاختراق

في ٢٤ مايو، اكتشف موقع مراقبة الجرائم الإلكترونية، تحت الخرق، إدراج المخترق الجديد لقواعد بيانات أفضل مقدمي أجهزة المحافظ.

ويدعي المخترق أنه يمتلك معلومات حساب تتوافق مع ما يقرب من ٤١٥٠٠ مستخدم ليدجر، وأكثر من ٢٧١٠٠ مستخدم تريزور، وعملاء كيب كي البالغ عددهم ١٤٠٠٠ عميل.

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وتشير سجلات الدردشة المنشورة على تويتر إلى أن البيانات قد سرقت من خلال استغلال الثغرات الأمنية في منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة شوبيفاي.

المخترق يضيف إلى مجموعة معلومات حساب العملات المشفرة

يقوم المخترق الآن بالإعلان عن قواعد بيانات ١٨ منصة ومنتدى لتبادل العملات الافتراضية، بالإضافة إلى قوائم البريد الإلكتروني لمنصتي ضرائب عملات مشفرة.

وتتضمن قواعد البيانات SQL الكامل لبورصة العملات المشفرة الكورية كوربيت التي تمتد إلى ٤٥٠٠ مستخدم، وثلاث قواعد بيانات لمنصة التداول المكسيكية بيتسو، ومعلومات الحساب الكاملة بما في ذلك كلمات المرور لمنصات بلوكتشين بلوكسايفر ونيميروم وبلوتوس.

ويحدد المخترق أنه مهتم فقط بعروض الأسعار المميزة، قائلًا: "لا تعرض علي دولارًا منخفضًا، لا يسمح إلا بالأموال الضخمة فقط".