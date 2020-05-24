عازف كولد بلاي يغوص في عالم تطبيق بيتكوين

تام شمس - الأحد 24 مايو 2020 09:55 مساءً - انضم الفنان الاسكتلندي وعازف كولدبلاي، غاي بيريمان، إلى مجال العملات المشفرة، حيث قام بتمويل تطبيق تبادل بيتكوين (BTC) يسمى زومو.

حيث قال نيك جونز، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة زومو، لصحيفة إدنبره نيوز: "لقد ساهمت كوفيد-١٩ في الانتقال سريعًا إلى مجتمع غير نقدي وطرق آمنة وسهلة للاستثمار في أشكال جديدة من العملات تكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات مثل هذه".

التطبيق هو طريق أساسي إلى بيتكوين

يستعرض زومو وظائف بيتكوين الأساسية، مما يتيح للمستخدمين شراء بيتكوين وبيعه ومعاملاته وتخزينه، حسبما ذكر مقال إدنبره الإخباري الصادر يوم ٢١ مايو. وبالإضافة إلى بيريمان، يفتخر التطبيق بتمويل من بنك الاستثمار الاسكتلندي وشركة السوق موراي كابيتال.

وأضاف جونز أن زومو يهدف إلى جمهور واسع. شرح مستشار بلوكتشين تشارلز رود الآلام التي يواجهها المستخدمون غير المتخصصين في مجال التكنولوجيا عندما يتعلق الأمر ببلوكتشين، مشيرًا إلى نهج التطبيق سهل الاستخدام.

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حيث قال ريد لصحيفة أدنبره نيوز: "لدى زومو كل مزايا التكنولوجيا اللامركزية دون مشاكل عويصة للمستخدمين الجدد".

الوقت الحالي هو وقت الذروة للاستثمار في التكنولوجيا

قال ديفيد موراي المدير الإداري لموراي كابيتال لصحيفة الأخبار "حان الوقت للاستثمار في التقنيات التي ستشكل الأمن المالي للأجيال القادمة". وأشار أيضًا إلى إمكانات التطبيق لأولئك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.

بيريمان هو فقط آخر شخصية موسيقية سائدة تدخل مجال العملات المشفرة. كما يرأس إيكون حاليًا أيضًا مسعى عملات مشفرة.