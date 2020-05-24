كوين بيز ستقدم خدمة حفظ لتوكن بورصة FTX

تام شمس - الأحد 24 مايو 2020 09:58 صباحاً - أعلنت كوين بيز أنها ستقدم خدمات الحفظ لتوكن منصة مشتقات العملات المشفرة FTX المدعومة من باينانس FTT يوم ٢٢ مايو.

وستعتبر كوين بيز كاستدي هي مقدمة خدمة الحفظ الأساسية لتوكن ERC-٢٠، وإدارة الحفظ والامتثال والتأمين لوكنات FTT.

وقد ذكرت كوين بيز أن FTX هي "أكبر عميل للبورصة حتى الآن".

كما أشارت البورصة إلى أن مراقبي العملات المشفرة قد يلاحظون تحويلات FTT كبيرة تتعامل مع بلوكتشين في الأيام الأخيرة والقادمة، موضحة أنهم سوف "يراقبون عن كثب عمليات الترحيل من زوج FTT مقابل الدولار إلى منصة التخزين الآمنة وغير المتصلة لكوين بيز كاستدي".

FTX تتوسع في الولايات المتحدة

تأتي الأخبار بعد إطلاق FTX لبورصة فورية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

Advertisements

ومن أجل تسهيل التوسع الأمريكي، سجلت FTX كشركة خدمات مالية مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية، أو FinCEN، مع توقع أن تتلقى البورصة قريبًا العديد من تراخيص تحويل الأموال على مستوى الولاية أيضًا.

وأكدت البورصة أيضًا أنها ستقدم طلبًا للحصول على بيتلايسنس في محاولة لخدمة التجار المقيمين في نيويورك.

وتدعم البورصة التداول بين الدولار الأمريكي وبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH) وباكسوس غولد (PAXG) وتيثر (USDT).

كما تخطط FTX.US لدعم أصول عملات مشفرة إضافية وبوابة عملات ورقية في المستقبل. وتقدم البورصة أيضًا تداول الهامش "للمتداولين المؤهلين".