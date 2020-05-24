المؤسس المشارك لشركة ريديت يعتقد أننا في "ربيع العملات المشفرة"

تام شمس - الأحد 24 مايو 2020 09:58 صباحاً -

وصف مؤسس ريديت أليكسيس أوهانيان النظام البيئي الافتراضي للعملة الذي يجلس بحزم في "ربيع العملات المشفرة"، مع التأكيد على قوة التطور المحيط بالتطبيقات ذات المغزى لتكنولوجيا بلوكتشين.

ففي مقابلة مع ياهو فاينانس نُشرت يوم ٢٣ مايو، ذكر أوهانيان: "نحن نرى بالفعل ربيع عملات مشفرة الآن من حيث المهندسين من الدرجة الأولى، ومطوري المنتجات والمصممين وبناء حلول حقيقية على بلوكتشين".

وأضاف: "إننا نشهد بالفعل بناء مواهب من الدرجة الأولى على هذه البنية التحتية [...] وهذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي".

العملات المشفرة هنا لتبقى

كشف أوهانيان أنه يحتفظ "بنسبة من ثروته في العملات المشفرة لبعض الوقت الآن، مضيفًا:" ما زلت أشعر بشكل جيد حيال ذلك، ولا أريد تغيير الكثير منه".

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حيث يصف المؤسس المشارك لريديت أصول العملات المشفرة بأنها "تحوط حذر"، ملاحظًا:

من المثير للاهتمام رؤية عمالقة وول ستريت تدخل الآن في العملات المشفرة وشراء بيتكوين. وهي تظهر بشكل متزايد أنها هنا لتبقى.

ريديت تخطط لإطلاق مكافآت رمزية على إيثريوم

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت ريديت نظام مكافأة نقاط المجتمع القائم على العملات المشفرة على اختبار رينكبي الخاص بإيثريوم (ETH)، معلنة عن خطط للهجرة إلى شبكة إيثريوم الرئيسية بحلول نهاية العام.

وقد تم طرح النقاط عبر صفحة ريديت الفرعية للعملات المشفرة وصفحة ريديت الفرعية fortniteBR في شكل "مون" و"بريك" على التوالي من ١٣ مايو إلى ١٥ مايو.

وحتى كتابة هذه المقالة، تم إنشاء ١١٧١٠ عنوانًا للبريك، ارتفاعًا من ٨٦٦٦ يوم ١٧ مايو. وقد سجل ٢٦٧٩ مستخدم ريديت في محافظ مون، ارتفاعًا من ٢٠٧٣ الأسبوع الماضي.