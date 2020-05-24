تايلر وينكليفوس: يبدأ سباق العملات المستقرة عندما تعتنق وول ستريت التمويل اللامركزي

تام شمس - الأحد 24 مايو 2020 09:58 صباحاً - حيث توقع المستثمر، الذي تبنى العملات المشفرة المبكر، والرئيس التنفيذي لبورصة جيميني، تايلر وينكليفوس، أن المنافسة بين العملات المستقرة ستبدأ حقًا بمجرد انتقال وول ستريت إلى التمويل اللامركزي، أو DeFi، خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع كاميلا روسو.

ومع ذلك، على الرغم من نظرته المتفائلة إلى التمويل اللامركزي، أكد المؤسس المشارك لشركة جيميني أن صناعة العملات المشفرة لا تقدم حاليًا تطبيقًا قاتلًا يدفع بالتبني من خارج مجتمع العملات الافتراضية.

لم تبدأ المنافسة بين العملات المستقرة بعد

في مقابلة مع ذا ديفاينت، تنبأ تايلر وينكليفوس بأن السباق الحقيقي بين العملات المستقرة لن يتشكل حتى تهتم وول ستريت بالتمويل اللامركزي:

"عندما تريد وول ستريت البدء في الاستثمار في التمويل اللامركزي، فستحتاج إلى عملة. وعندما يسدد [صندوق الاستثمار العقاري] اللامركزي أرباح الأسهم، فهل سيدفعها للمستثمرين في إيثريوم؟ ربما ليس بسبب التقلب، ولكن بعملة مستقرة".

ومع ذلك، قدم تايلر تقييمًا مدمرًا للعديد من مشاريع العملات المستقرة القائمة، قائلًا:

"في الكثير من هذه العملات المستقرة، فإنهم يضعون ودائعهم النقدية الخاصة بهم فقط لإثارة الأصول تحت الإدارة لإعطاء هذا التصور بأنها أكبر مما هي عليه. أعتقد أنه نوع من الهراء. ويرى الناس ذلك". Advertisements

يعد إنتاج العائد عرضًا مهمًا لقيمة العملات المشفرة

أكد تايلر وينكلفوس أيضًا على عرض أصول العملات المشفرة لعرض القيمة من خلال تقديم عوائد الفائدة من التوقيع المساحي أو بروتوكولات التمويل اللامركزي وسط تدهور الاقتصاد العالمي، قائلًا:

"من المهم في هذه البيئة التي تفتقر إلى معدلات فائدة صفرية، وربما أسعار فائدة سلبية، وربما تضخم مفرط، هي القدرة على كسب عائد في أي مكان مثل ٥٪، ٦٪، سواء كان التوقيع المساحي أو كما تعلم، سوق أموال التمويل اللامركزي".

وكشف تايلر أن جيميني تخطط لتقديم دعم أكبر لأصول العملات المشفرة "التي تدعم ثورة التمويل اللامركزي"، مشيرًا إلى أن الشركة سوف تتطلع إلى تقديم خدمات التداول وخدمات الحفظ.

وعلى الرغم من حماسه للمستقبل، لا يعتقد الرئيس التنفيذي لجيميني أن النظام البيئي للعملات المشفرة لم ينتج بعد تطبيقًا قاتلًا قادرًا على قيادة الاعتماد السائد على نطاق واسع.