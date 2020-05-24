الرئيس التنفيذي لتطبيق استثمارات بيتكوين يدعو بيتكوين بأنها ثورة مالية، وليست ثورة فنية

تام شمس - الأحد 24 مايو 2020 09:58 صباحاً - ما الذي يجب أن يحدث لكي تقوم بيتكوين (BTC) بتدعيم دورها في أعين الجمهور كخيار استثماري صالح؟

"الوقت" حسبما أخبر "أليكس سفيتسكي"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة استثمار بيتكوين أمبر، كوينتيليغراف في رسالة بريد إلكتروني. وأوضح قئلًا إن "هذه ليست ثورة تكنولوجية"، مضيفًا:

"إنها ثورة نقدية - تستغرق (تقليديًا) قرونًا لتظهر، في حين أنه في العصر الرقمي، من المرجح أن تقوم بيتكوين بذلك خلال عقود."

ارتفاع بيتكوين على الرغم من عدم الاستقرار

منذ انخفاض سعر بيتكوين بنسبة ٥٠٪ في مارس، في خوف من عدم اليقين وسط تفشي فيروس كورونا، أصبح الجمهور السائد مهتمًا بشكل متزايد بالأصول الرائدة في العملات المشفرة. وقد ارتدت العملة أيضًا بشكل كبير في قيمتها، حيث شهدت مكاسب أكثر من ١٣٠٪ من انخفاضها.

وتأتي النظرة الإيجابية تجاه بيتكوين خلال ظروف السوق السائدة غير المستقرة. وقد سجلت مقاييس السوق التقليدية بعض أسوأ أدائها منذ انهيار السوق في عام ١٩٨٧، مع هروب الأعمال التجارية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا. على الرغم من أن الأسواق قد انتعشت منذ ذلك الحين، فإن أرقام البطالة توفر الأساس المنطقي للقلق المستمر.

وتعتبر بيتكوين، أحد الأصول العالمية، مستقلًا عن سيطرة الحكومة، والذي قد يثبت أنه جذاب أثناء عدم اليقين الاقتصادي. وأوضح سفيتسكي:

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"كلما زاد عدد الثغرات التي تظهر في الصرح الذي نسميه المجتمع؛ سواء كان نقديًا أو ماليًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا - زاد عدد الأشخاص الذين يريدون الحفاظ على ثروتهم في شيء محصن ضد العبث بالدولة".

بيتكوين تكتسب قوة حديثة في الاتجاه السائد

في الأيام الأخيرة، شهدت بيتكوين عددًا من الكيانات السائدة تعرب عن اهتمامها بصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك الملياردير بول تودور جونز ولعبته التحوطية لبيتكوين.

ذكر سفيتسكي سببين لجذب الجمهور إلى العملات المشفرة، موضحًا:

"لدي قول: "سيصل الناس إلى بيتكوين بسبب الفضول أو الألم." وسأضيف أيضًا "الجشع" ولكن هذا يمكن أن يوضع تحت علامة الفضول".

حتى جي بي مورغان تشيس قد غيرت نغمتها حول مجال العملات المشفرة، وأعلنت مؤخرًا إقراض خدماتها لبورصات العملات المشفرة، كوين بيز وجيميني. وتظهر هذه الخطوة تناقضًا صارخًا من عام ٢٠١٧، عندما وصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لعملاق البنوك، بيتكوين بالاحتيال.