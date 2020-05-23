سي زي يعتقد أن مستخدمي ستيم يجب أن يطلقوا انقسامًا كليًا مضادًا (آخر)

تام شمس - السبت 23 مايو 2020 11:54 مساءً - أصدر تشانغ بينغ تشاو، أو سي زي، الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة عملات رقمية، بيانًا بشأن الانقسام الكلي الأخير لستيم الذي سعى إلى تجميد ٢٣,٦ مليون من توكنات ستيم المرتبطة بـ ٦٤ عنوان محفظة.

ومع ذلك، ستدعم باينانس الانقسام الكلي، مشيرةً إلى أنها ستدعم الانقسامات الكلية المستقبلية التي ينفذها الأشخاص المتضررون داخل مجتمع ستيم.

الانقسام الكلي لستيم يثير الجدل

كان القصد من الانسام الكلي الأخير ظاهريًا الحماية ضد الجهات الخبيثة في شبكة ستيم، ومع ذلك، اتهم النقاد المشروع بالسعي لمعاقبة مؤيدي انقسام هايف ومنتقدي مالك ستيمت اعتبارًا من فبراير، جستن صن.

وقد تم انتقاد باينانس سابقًا لتوجيهه صن في الإطاحة العدائية للمدققين السابقين للشبكة عبر الانقسام الكلي خلال أوائل مارس، ومع ذلك، سحب سي زي بسرعة دعم الانقسام الكلي مدعيًا أن صن وستيم قد ضللوه فيما يتعلق بطبيعة "التحديث".

سي زي يصدر بيانًا

في بيان نشر يوم ٢٣ مايو، تصدى سي زي لمشاعر متضاربة على الاقسام الكلي:

"نحن ضد استخدام أصول الآخرين في بلوكتشين. وهذا يتعارض مع روح بلوكتشين واللامركزية".

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"وحقيقة أن هذا يمكن أن يحدث على بلوكتشين يعني أنها شديدة المركزية."

وعلى الرغم من التأكيد على أن باينانس لا تريد دعم هذه الترقية، يشير سي زي أن "هناك جانبًا آخر".

"إذا لم ندعمه (تقنيًا)، فلا يمكن للمستخدمين سحب أي عملات لستيم. وقد توقفت المحفظة عن المزامنة عند ارتفاع معين، ولا توجد انقسامات أخرى".

فنحن لا نريد حجب أموال الناس. في هذه الحالة، يجب أن نسمح للمستخدمين بسحب أموالهم، سواء كنا ندعم هذا الانقسام الكلي أم لا.

باينانس مفتوحة لدعم الانقسامات الإضافية

اعرب سي زي عن تعاطفه مع أولئك الذين استهدفهم لانقسام الكلي الأخير لستيم، ومع ذلك، خلص إلى أن ستيم الأوسع سيستفيد من دعم باينانس للترقية.

وتوصي باينانس بأن يقوم أولئك الذين تم الاستيلاء على أموالهم بإنشاء انقسام كلي آخر لستيم، مشيرًا إلى أن باينانس "من المحتمل أن تدعم ذلك".