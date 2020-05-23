أونتولوجي تتعاون مع شركة ناشئة ألمانية لتسريع حلول هوية سلسلة التوريد

تام شمس - السبت 23 مايو 2020 11:54 مساءً - دخلت شركة أونتولوجي مؤخرًا في شراكة مع شركة سفيريتي للهوية الرقمية والمحفظة السحابية الألمانية للتعاون على التعجيل بالتطوير في حلول الهوية الرقمية للمنتجات والشركات.

وستشمل الشراكة تكامل محفظة "كلاود إيدج" من سفيريتي مع بلوكتشين الخاص بأونتولوجي (ONT)، وستسمح لأونتولوجي باستخدام حلول سفيريتي اللامركزية للهوية الرقمية.

وستعمل الشركتان معًا على إنشاء تجارب تجريبية لإثبات المفهوم تُظهر تطبيقات للهوية الرقمية في سياق سلسلة التوريد والتنقل والمستحضرات الصيدلانية - للاستفادة من قاعدة عملاء سفيريتي الحالية.

كما ستتعاون أونتولوجي و سفيريتي أيضًا في مبادرات البحث والتسويق.

حلول الهوية تستهدف سلسلة التوريد

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة سفيريتي، الدكتور كارستن ستوكر، كوينتيليغراف أن معظم الاستثمار والبحث والتطوير في حلول الهوية القائمة على بلوكتشين ليست موجهة إلى تحديد المواطنين الأفراد.

حيث قال ستوكر: "تُستخدم بلوكتشين والسجلات الموزعة في الغالب لتشفير عدد لا يحصى من أشكال المعلومات الأخرى التي تتتبع السلع والقيمة أثناء تحركها عبر الكوكب". وتابع قائلًا:

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"إن التقنيات التي نسميها أنظمة الهوية لا تحدد فقط الأفراد المواطنين وتربط حياتهم القانونية والمالية بحياتهم الرقمية - بل تحدد أيضًا الآلات والخوارزميات المستقلة وكيانات الشركات ومعلومات المنتجات والتراخيص والعديد من الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى هوية قوية وحقوق توقيع للدخول في هذا النظام من معلومات المعاملات الخاصة القابلة للتدقيق."

وأضاف أن "هناك الملايين من حالات الاستخدام التي لا علاقة لها بممارسات اعرف عميلك أو الهوية البشرية من أي نوع، وحتى في مساحة اعرف عميلك، هناك العديد من الطرق لبناء الأسماء المستعارة، وإخفاء الهوية القابلة للإلغاء، والهويات التي يمكن التخلص منها، وإمكانيات أخرى تتجاوز مجرد سؤال مستخدمي العملات المشفرة لإظهار أوراقهم وربط حياتهم الرقمية بوضعهم كمواطنين في الدولة القومية."

ربط منصات تقنية السجلات الموزعة الآسيوية والأوروبية

في حديث إلى كوينتيليغراف، ذكر أندي جي، المؤسس المشارك لأونتولوجي، أن الشركات "تبحث عن شركاء لبناء دليل على المفهوم الذي يوضح إمكانية التتبع النهائي للسلع المصنعة من الولادة في مصنع آسيوي للبيع في السوق الأوروبية."

وأضاف: "على الأرجح، سيأخذ هذا شكل شركة صينية تستخدم بالفعل خدمات أونتولوجي الأخرى لجعل معاملاتها أكثر قابلية للتدقيق، وقطاع الاستيراد الألماني ذو متطلبات الامتثال التنظيمي العالية جدًا أو يواجه مخاطر السمعة".

وستسمح الشراكة أيضًا لكلا الشركتين بالوصول إلى أسواق جديدة، مع إيجاد أونتولوجي لموطئ قدم راسخ في آسيا بينما تفتخر سفيريتي بحضور أوروبي قوي - خاصة داخل ألمانيا وسويسرا والنمسا.

وتأمل الشركتين في تسهيل قدر أكبر من التشغيل المتبادل والتعاون بين نظم بلوكتشين البيئية الأوروبية والصينية.