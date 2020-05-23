مشروع للرعاية الصحية يعلن عن سوقٍ للخدمات الصحية عن بُعد

تام شمس - السبت 23 مايو 2020 11:54 مساءً - أطلقت شركة سولف.كير للرعاية الصحية بالعملات المشفرة، منصة العلاج عن بعد قائمة على بلوكتشين.

ووفقًا لإعلان أرسل إلى كوينتيليغراف في ٢٢ مايو، أعلنت سولف.كير عن سوق جديدة تتيح للمستخدمين استشارة الممارسين الطبيين في أي مكان في العالم. ويطلق عليه البورصة العالمية للخدمات الصحية عن بعد (GTHE).

وهو يهدف أيضًا إلى تزويد الأطباء بطريقة للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن بعد من خلال نشر ملفات التعريف الخاصة بهم، والأسعار، والتوافر، ثم قبول المواعيد. تم تصميم النظام مع مراعاة الانفتاح، لذا ستتمكن حلول الخدمات الصحية عن بُعد الخارجية من استخدام سجل.

وستكون الخدمة متاحة من خلال نظام كير.واليت لإدارة الرعاية الصحية وستكون متاحة للمستخدمين في دول مختارة في وقت لاحق من هذا العام.

حفظ السجلات الطبية على السلسلة

بعد الحصول على إذن من المستخدم، سيتمكن الأطباء الذين يقدمون خدماتهم من خلال المنصة من مراجعة السجلات الطبية السابقة للمريض. وهذا يهدف إلى تجنب إجراء نفس التقييمات عدة مرات. كما أنه يساعد على منع الأطباء من إجراء الاختبارات الطبية غير الضرورية.

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ويتم تخزين جميع السجلات والمعاملات الطبية - التي تتم جميعها في التوكن SOLVE - على المنصة على السلسلة لضمان أن البيانات مقاومة للعبث. وقد شرح الرئيس التنفيذي لشركة سولف.كير، براديب جويل، لماذا أصبحت الخدمات الصحية عن بعد الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى:

لقد اختبرت جائحة كوفيد-١٩ بشدة طريقة تنظيم أنظمة الرعاية الصحية وتقديمها من عدد من وجهات النظر. الآن، يتردد المزيد والمزيد من المرضى في زيارة أطبائهم بسبب الوباء. وقد شهد الممارسون الطبيون الذين لم يشاركوا في المقام الأول في علاج حالات كوفيد-١٩ انخفاضًا كبيرًا في مواعيد المرضى. وإطلاق البورصة العالمية للخدمات الصحية عن بعد موجه نحو معالجة هذا الخلل".

تحاول الشركة الناشئة الإماراتية، إين فايف، أيضًا الاستفادة من تقنية بلوكتشين للتخفيف من آثار الوباء. وهي تصمم أنظمة لا مركزية تعتقد الشركة أنها ستساعد في احتواء فيروس كورونا.