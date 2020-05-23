ييدل تعلن عن السوق لتأجير والرهون العقارية للتوكنات غير القابلة للاستبدال

تام شمس - السبت 23 مايو 2020 11:54 مساءً - أعلنت شركة ييدل، وهي شركة ناشئة للعملات المشفرة ومقرها في طوكيو، أنها ستطلق سوقًا غير احترازية من نظير إلى نظير، سوق للرهن العقاري وتأجير التوكنات غير القابلة للاستبدال، أو NFTs.

ففي حديث إلى كوينتيليغراف، أكد مؤسس ييدل ورئيسها التنفيذي كوهشي شيبا أن المنصة ستدعم عددًا لا يحصى من التوكنات حيث يتم ترميز معظم الأصول الحقيقية.

"بالنسبة للأصول التي لها فائدة خارجية ثابتة، أعتقد أن التوكنات غير القابلة للاستبدال هو شكل مميز من الرمز المميز"، قال شيبا، مدرجًا حقوق الاشتراك، والمنظمة اللامركزية المستقلة، أو DAO، والعضوية، وحقوق الملكية الفكرية، والعناصر داخل اللعبة كأمثلة على الأصول ستشهد زيادة الترميز.

ييدل تسهل القروض العقارية المضمونة للتوكنات غير القابلة للاستبدال

ستضم ييدل سوق مباشر حيث يقترح المستخدمون شروط الإقراض أو الإيجار المفضلة لديهم.

وعندما يقوم مستخدم آخر بتعبئة الطلب، ذكر شيبا أن "الاتفاقية قد تم تعيينها على بروتوكول ييدل وحدث [المعاملة]" - مع توفير الوصول إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال المستأجر بعد استلام الإيجار الأولي.

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وإذا لم يتم الوفاء بسداد القرض في الوقت المحدد، فسيتم إرجاع التوكنات غير القابلة للاستبدال تلقائيًا إلى مالكها، وتتم العملية بأكملها بدون وسطاء.

حيث قال شيبا، "أعتقد أن ييدل يفتح أفقًا جديدًا لنظام التوكنات غير القابلة للاستبدال البيئي، وسيكون هناك عدد كبير من مالكي التوكنات غير القابلة للاستبدال الجدد في المستقبل". "سيصبح امتلاك التوكنات غير القابلة للاستبدال أيضًا استثمارًا لأن ييدل مكّنت مالكي التوكنات غير القابلة للاستبدال من كسب دخل سلبي من أصولهم."

ييدل تطور معيار الرمز المميز ERC-٧٢١ المعدل

لتسهيل المنصة، أنشأت ييدل نسخة معدلة من معيار ERC-٧٢١ التي تم توفيرها كمصدر مفتوح للمطورين الآخرين لتبنيها، وأطلقت عليها اسم ERC-X.

وذكر شيبا أن معيار التوكن الجديد "أضاف فئتين من المستخدمين إلى معيار ERC-٧٢١ الحالي" في شكل "مستخدم ورخصة".

وأضاف شيبا: "الفكرة وراء ذلك هي أنه من خلال دعم ثلاث فئات للمستخدمين بشكل افتراضي، يمكن لمطوري التطبيقات أن يفترضوا أن التوكنات يمكن استئجارها أو ضمانها". "مع ERC-٧٢١، كان ذلك مستحيلًا، وتسبب في صعوبات عندما يقوم مالكو التوكنات غير القابلة للاستبدال بتأجير/ضمان التوكنات غير القابلة للاستبدال حيث يتم الاستيلاء على الملكية من خلال عنوان العقد أو المستأجر."