جامعة كورية جنوبية تعلن عن مجمع بلوكتشين جديد

تام شمس - السبت 23 مايو 2020 09:06 صباحاً - توصلت جامعة سوسيونغ في كوريا الجنوبية إلى اتفاق يوم ٢٢ مايو مع رابطة الذكاء الاصطناعي الكوريو، أو KORAIA، لإنشاء مجمع لبلوكتشين والذكاء الاصطناعي في دايغو.

وفقًا للإعلان الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية موني توداي، تخطط الجامعة القائمة في دايجو لتدريس الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتكنولوجيا القائمة على السحابة في القسم الجديد. وهم ينوون البدء بقبول الطلاب بحلول عام ٢٠٢١.

أزمة كوفيد-١٩ كاحتمال متزايد لتبني بلوكتشين

أشاد كيم كون وو، مدير قسم التخطيط والتنسيق بالجامعة، بهذا الإعلان. وذكر أن العالم يتغير "بسرعة" إلى مجتمع قائم على الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين بسبب أزمة كوفيد-١٩ العالمية.

ويقول الإعلان أيضًا إن العديد من شركات بلوكتشين الموجودة في دايجو قد وافقت على توفير برامج التدريب والخبرة العملية داخل الحرم الجامعي.

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وستقوم الجامعة بتنفيذ خدمات سهلة الاستخدام تسمح بالتآزر بين التعليم الجامعي والإدارة الأكاديمية، جنبًا إلى جنب مع الخبراء في كل مجال.

كوريا الجنوبية تواصل تشجيع صناعة بلوكتشين

تواصل حكومة كوريا الجنوبية الحفاظ على موقف إيجابي تجاه تطوير صناعة بلوكتشين في البلاد.

حيث أفاد كوينتيليغراف يوم ١٧ أبريل أن نائب وزير الإستراتيجية والمالية، كون يون شيول، قال إن سوق بلوكتشين يمثل "فرصة ذهبية" لكوريا الجنوبية، داعيًا شركات القطاع الخاص إلى استغلال هذه الإمكانات.

كما أعلنت وزارتان كوريتان جنوبيتان دعمهما لصناعة بلوكتشين في البلاد يوم ١٧ مارس، مع خطط لتخصيص ما يصل إلى ٣,٢ ملايين دولار في التمويل للشركات الناشئة المحلية لتشجيع استخدام هذه التكنولوجيا.