الصين توقف ١٠٪ من معدل هاش بيتكوين العالمية

تام شمس - السبت 23 مايو 2020 09:06 صباحاً - تتحرك حكومة مقاطعة سيتشوان الصينية للقضاء على نشاط تعدين بيتكوين، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار العملات المشفرة أدى إلى تصاعد النشاط غير القانوني تحت ستار التعدين.

سيتشوان - ١٠٪ من معدل الهاش العالمي

وفقًا لتقديرات جامعة كامبريدج، فإن سيتشوان مسؤولة عما يقرب من ١٠٪ من معدل الهاش العالمي. وفي الواقع، تقوم هذه المقاطعة الصينية المنفردة بتعدين بيتكوين أكثر من مجمل الولايات المتحدة أو روسيا.

الصين: خريطة تعدين بيتكوين. المصدر: جامعة كامبريدج.

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على ما يبدو، كانت سيشوان في السابق تحاول جذب القائمين بالتعدين من أجل مكافحة الانكماش الاقتصادي والتوظيف الناجم عن جائحة كوفيد-١٩. وبدلًا من ذلك، ازدهرت مخططات "جمع الأموال غير القانونية" وخطط التسويق متعددة المستويات.

ماذا بعد ذلك؟

ليس من الواضح إذا ما كانت هذه المشكلات الأخيرة ستقضي فعليًا على التعدين في سيتشوان. حيث كان مجتمع العملات المشفرة الصيني مزدهرًا على الرغم من القيود الحكومية. وحسبما قال كريستوفر بنديكسن، رئيس الأبحاث في كوين شيرز، لكوينتيليغراف:

"لا أعتقد أن القائمين بتعدين بيتكوين في الصين كانوا، كما تعلمون، "مرتاحين". وإذا كان ما تقصده هو أنهم يشعرون بالأمان واليقين بشأن حقهم في الملكية. وفكرة أن الحكومة لن تظهر يومًا ما وتأخذ كل الأشياء. أشك حقًا في أنهم شعروا بالراحة مع ذلك. الآن، ربما يكون الأمر أسوأ من أي وقت مضى".

ومع وضع التنصيف بالفعل الكثير من الضغط على القائمين بالتعدين، مما يؤدي إلى تقليل معدل الهاش، سيكشف اختبار الضغط الأخير هذا عن مرونة بيتكوين مرة أخرى.