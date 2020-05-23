حجم التداول المباشر بإفريقيا يتفوق على أمريكا اللاتينية للمرة الأولى

تام شمس - السبت 23 مايو 2020 09:06 صباحاً - واصلت أحجام تداول بيتكوين الإفريقية من نظير إلى نظير، أو التداول المباشر، ارتفاعها، حيث سجلت القارة أعلى مستوى لها على الإطلاق للمرة الثالثة على التوالي للنشاط التجاري.

وتأتي الأحجام المتزايدة في إفريقيا وسط تسطيح في مجال التداول المباشر العالمية، حيث سجلت أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الغربية انخفاضًا كبيرًا في حجم ما بعد التنصيف.

وعلى هذا النحو، شهد الأسبوع الماضي تجاوز التداول المباشر في إفريقيا تداول أمريكا اللاتينية لتحتل المرتبة الثانية كأقوى منطقة من حيث الحجم الأسبوعي للأسبوع الأول على الإطلاق.

حجم تداول بيتكوين الإقليمي الأسبوعي المباشر: يوسفول توليبس.

تشهد أسواق التداول المباشر في إفريقيا ارتفاعًا كبيرًا في الحجم

تم تداول أكثر من ١٤,٦ مليون دولار من بيتكوين بين المستخدمين الأفارقة لسوق التداول المباشر المحلي للعملات المشفرة "لوكال بيتكوينز" وباكسفول خلال الأسبوع الماضي.

وقد تفوق حجم الأسبوع على الرقم القياسي السابق للقارة البالغ ١١,٦ مليون دولار من الأسبوع الماضي، مع ما يقرب من ١٠ ملايين دولار تم تداولها في بداية الشهر.

Advertisements

وتمثل التجارة بين النيرة النيجيرية وبيتكوين ثلثي التداول المباشر في القارة، مع تداول ٩,٥ ملايين دولار من بيتكوين في نيجيريا في أسبوع واحد.

كما زاد حجم التدوال في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، موسعًا هيمنة القارة بمبلغ ٢٥,٤ مليون دولار.

إفريقيا وآسيا هي التي تشهد زيادة سنوية في التداول المباشر فقط

تُظهر مقارنة أحجام التداول المباشر على مدار ٣٦٥ يومًا أن إفريقيا وآسيا فقط حققتا مكاسب في النشاط التجاري السنوي.

حجم التداول المباشر الإقليمي السنوي لبيتكوين : يوسفول توليبس.

تحتل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خامس أقوى منطقة من حيث الحجم، متأخرة عن أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.

وتولد أمريكا الشمالية أكثر من مليار دولار في تجارة التداول المباشر بيتكوين كل عام.