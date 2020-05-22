تنضم كل من هوبي وأوكي إكس وأبّيت إلى أفضل ١٠ في مقياس "الحجم الحقيقي" من مساري

تام شمس - الجمعة 22 مايو 2020 11:57 صباحاً - أضافت منصة البيانات البحثية المشفرة مساري ١٠ بورصات جديدة لمقياس "الحجم الحقيقي" كجزء من تجديد المنهجية.

ويعد الترتيب محاولة لترتيب البورصات دون تضمين أي تداول غسيل - والذي جاء بعد تقرير بيتوايز التاريخي الذي أشار إلى أن ٩٥٪ من الحجم كان مزيفًا. وقد حدد التقرير عشر بورصات ذات حجم شرعي: باينانس وبيتفينكس وبيتفلاير وبيتستامب وبيتريكس وكوين بيز برو وجيميني وإيت بيت وكراكن وبولونيكس.

وقد دفع تغيير منهجية هذا الأسبوع شركة هوبي وأوكي إكس وليكويد وبيتهامب وأبّيت إلى المراكز العشرة الأولى من حيث الحجم. وتستمر باينانس في الصدارة - مما قد يضفي مصداقية إضافية على قرار كوين ماركت كاب الأخير المثير للجدل لتصنيف البورصات عن طريق حركة المرور على الويب، والذي وضع باينانس أيضًا في المرتبة الأولى.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة مساري، رايان سيلكيس، إن التجديد يرجع إلى حقيقة أن مقياس الحجم الحقيقي أغفل بعض اللاعبين الكبار "مع *بعض* الحجم المبالغ فيه، ولكنه *حجم تداول ضخم* في نفس الوقت. مع عمالقة مثل بيتهامب وأبّيت وكوين ون في كوريا، وليكويد في اليابان، والأهم من ذلك، هوبي وأوكي إكس/أوكي كوين وغيت.يو في الصين."

Advertisements

نهجٌ جديد

يسجل المنهج الجديد شرعية حجم التداول في البورصات باستخدام ١٠ إحصائيات من جهات خارجية:

إن تصنيفات البورصات والتقييمات وتقديرات السيولة من كون جيكو وكوين ماركت كاب وكريبتو كومبير وكريبتو ووتش (كراكن) ونوميكس وFTX لمراقبة حجم التداول، بالإضافة إلى بيانات المعاملات على السلسلة من تشيناليسيس وغيرها من موفري البيانات على السلسلة، والبيانات السردية من كبار المتداولين".

وقد تلقت البورصات الكورية والصينية المضافة "تخفيض بنسبة ٥٠٪ ... لتقريب حجمها الحقيقي بشكل أفضل." ويُعتقد أن هذا أفضل من تحليل حركة مرور الويب لهذه البورصات مما أدى إلى تخفيض "الأحجام الحقيقية" بنسبة ٩٠٪ من أحجام التداول المُبلغ عنها.

ومع ذلك فمن الواضح أنه لا يزال تقريبًا.