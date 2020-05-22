الرئيس التنفيذي كوين بيز يقترح تجاهل من وسائل الإعلام "القاسية الفاضحة"

تام شمس - الجمعة 22 مايو 2020 11:57 صباحاً - يقول براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، إن قادة الشركات يختارون بشكل متزايد تجنب الصحفيين العاديين من خلال التحدث مباشرة إلى الجماهير على منصات وسائل التواصل الاجتماعي غير الوسيطة.

وأكد ارمسترونغ في موضوع على تويتر يوم ٢٢ مايو "عملاؤنا على موقع يوتيوب/البودكاست/وسائل التواصل الاجتماعي - لا يقرؤون وسائل الإعلام الرئيسية"، مضيفًا أن الشركات "قادرة الآن على التحكم في قنوات التوزيع الخاصة بها" في المشهد الإعلامي الحالي.

يتيح لنا النشر على مدونتنا/تويتر/يوتيوب أن نقول ما يدور في أذهاننا ونتحدث إلى عملائنا - لا نحصل على اقتباس واحد في مقال متوازن (أو أحيانًا قاسٍ/فاضح).

الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة يتجنب وسائل الإعلام التقليدية

أضاف أرمسترونغ تنويهًا بأن "هناك صحفيين رفيعي المستوى، والصحافة تلعب دورًا مهمًا في المجتمع".

ومع ذلك، يعتقد أرمسترونغ أن أفضل استراتيجية هي بناء علاقات مع ٣-٥ "صحفيين تقليديين محترمين" ثم قضاء معظم الوقت في القنوات الحديثة.

وأضاف: "إن المشاركة في برنامج تلفزيوني وطني قد تجذب (حرفيًا) ١٠٠ زائر إلى موقع الويب الخاص بك"، على النقيض من ذلك مع ١٠٠٠٠ زيارة من منشور تكنولوجي - مما يشير إلى أنه لم يتخل تمامًا عن الصحفيين المتخصصين.

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الرؤساء التنفيذيون لشركات العملات المشفرة يِشاركون رأيهم

أثارت مشاركة أرمسترونغ ردودًا من العديد من المديرين التنفيذيين للعملات الرقمية مع تقديم وجهة نظرهم حول التنقل في المشهد الإعلامي المعاصر.

حيث قالت كاثرين كولي، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس.يو إس: "أنا أؤمن حقًا بالصحافة ومدى أهميتها. نعم، يمكننا التحدث مباشرةً مع المستخدمين الحاليين الآن، ولكن من أجل تطوير الصناعة، يتعلق الأمر أكثر برواية القصص من خلال رواة القصص المذهلين".

وقال جيسي باول، المؤسس المشارك لشركة كراكن، إن "جزءًا من المشكلة هو أن وسائل الإعلام السائدة تبحث باستمرار عن بعض الزوايا "المثيرة"، وخطأ طفيف خارج السياق، وما إلى ذلك."

وأضاف: "إنها مخاطر عالية، ومكافأة منخفضة فيما يتعلق بنشر المحتوى الخاص بك أو عمل بث/فيديو مباشر لا يمكن تشويهه".

كما قال بروس فنتون، الرئيس التنفيذي لشركة تشين ستون لابز: