العديد من وسائل الإعلام الصينية تقوم بإعداد قسم "الأخبار المدعومة ببلوكتشين"

تام شمس - الجمعة 22 مايو 2020 03:56 صباحاً - انضمت مجموعة من ١٢ منظمة إعلامية صينية إلى محطات التلفزيون والصحف المحلية ومحطات الراديو ووسائط الإعلام المتحالفة لإنشاء "قسم أخبار مدعوم من بلوكتشين" في ٢١ مايو.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته شركة تشاينا إيميل، تتكون المجموعة من شركات إعلامية من جميع أنحاء البلاد. وهم يستخدمون حلولًا قائمة على ٤.٠ ومزايا تقنية بلوكتشين لصالح توزيع وتبادل المحتوى من خلال الشبكة.

ويقوم التحالف، المسمى "الإدارة الوطنية لتحرير أخبار بلوكتشين"، بتوزيع ملفات إخبارية وملفات إخبارية أكثر موثوقية ويمكن تتبعها والتي يتم تسجيلها على أنها كتل على شبكة بلوكتشين.

ومن بين المجموعات الإعلامية التي تكوّن القسم تأتي بكين تايمز وراديو هوبي وأخبار مجموعة شنغهاي لصناعة الملصقات وقويتشو ديلي تيانيامان نيوز ويونباو نيوز.

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تطبيق بلوكتشين على وسائل الإعلام في جميع أنحاء الصين

وفقًا لوو تونغ، نائب مدير لجنة CECBC بلوكتشين التابعة لوزارة التجارة الصينية، فإن الإصلاح الذي يسعون إلى إجرائه من خلال قسم الأخبار يخضع للمبادئ التالية: منطق التفكير، وشكل الأصول، ووضع التنظيم، والإطار الفني.

ويقول وو أنه فيما يتعلق بتطوير بلوكتشين، فقد أحرزت الدولة تقدمًا أفضل، مما يعطي مثالًا على التطور "المكثف" للتعلم الجماعي بلوكتشين في جميع أنحاء البلاد.

وتضيف مقالة البريد الإلكتروني في الصين أن استخدام بلوكتشين في مجال الاتصالات لا يساعد منتجي الأخبار على حماية حقوق النشر القانونية فحسب، بل يخلق أيضًا قيمة تجارية.

المساعدة على خفض التكاليف القانونية في قضايا حقوق المؤلفين

من ناحية أخرى، أكد شانغ كون، نائب المدير التنفيذي والسكرتير المشارك للجنة الخاصة بلوكتشين لرابطة صناعة الاتصالات الصينية، على أن استخدام تقنية بلوكتشين يمكن أيضًا أن يقلل بشكل كبير من تكلفة التقاضي في الشؤون القانونية المتعلقة بحقوق التأليف والنشر وبالتالي جعل الحماية الصحيحة "أكثر راحة وكفاءة".