محامي سابق في كوين بيز يصبح رئيسًا لهيئة كبرى لتنظيم البنوك في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

تام شمس - الجمعة 22 مايو 2020 03:56 صباحاً - وفقًا لإعلان صدر يوم الخميس عن مكتب مراقب العملة الأمريكي، فإن المستشار القانوني الرئيسي السابق لكوين بيز، براين بي. بروكس، سيتولى منصب رئيس مكتب مراقب العملة يوم ٢٩ مايو.

المراقب المالي المستقبلي

سيحل بروكس مكان جوزيف أوتينغ. ويغادر أوتينغ منتصف فترة ولايته، التي بدأت في نهاية عام ٢٠١٧.

وكان بروكس قد غادر كوين بيز ليصعد إلى ثاني أعلى مركز داخل مكتب مراقب العملة في منتصف مارس. وقد عمل الاثنان معًا من قبل في ونويست بنك في كاليفورنيا.

أهمية مكتب مراقب العملة

مكتب مراقب العملة هو مكتب داخل وزارة الخزانة الأمريكية ينظم مؤسسات البنوك والإقراض. والمهمة المعلنة للمكتب هي:

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"ضمان عمل البنوك الوطنية واتحادات الادخار الفيدرالية بطريقة آمنة وسليمة، وتوفير الوصول العادل إلى الخدمات المالية، ومعاملة العملاء بإنصاف، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها".

كما يلعب المكتب دورًا رئيسيًا، على سبيل المثال، في البرامج الفيدرالية لتوزيع القروض والمساعدات.

خبرة بروكس في العملات المشفرة

تعد السيرة الذاتية لبروكس طويلة، لكن حقيقة أنه انتقل مباشرة من دور تنفيذي في بورصة عملات مشفرة أمريكية رائدة إلى رئيس مكتب تنظيم البنوك في البلاد يشير إلى اهتمام متزايد بالتقنيات الجديدة في مجال الخدمات المصرفية.

وقد سلط إعلان وزارة الخزانة لنفس الموظف الضوء على عمل بروكس لسرعة التسليم لبرنامج حماية الرواتب. حيث جاء إلى مكتب مراقب العملة حيث كانت عمليات الإغلاق لمنع انتشار كوفيد-١٩ في الولايات المتحدة تبدأ للتو. وإلى جانب الاهتمام المتزايد الذي يدفعه المشرعون الأمريكيون لرقمنة الدولار لتوزيع المساعدات وسط الوباء، يأتي تقدم بروكس في مكتب مراقب العملة كخطوة في اتجاه المساعدة التي تسهلها العملات المشفرة.