ألبانيا توافق على قانون عملات مشفرة هو الأكثر شمولًا في أوروبا حتى الآن

تام شمس - الخميس 21 مايو 2020 11:55 مساءً - وقع برلمان ألبانيا على مشروع قانون ليصبح قانونًا في الجلسة العامة بتاريخ ٢١ مايو لإطار قانوني للعملات الرقمية.

وقد ظهر قانون "حول الأسواق المالية المستندة إلى تقنية السجلات الموزعة" لأول مرة أمام لجنة الاقتصاد في أكتوبر ٢٠١٩ وتمت الموافقة عليه اليوم بأغلبية ٨٨ صوتًا مقابل ١٦ صوتًا وامتناع ٣ أعضاء عن التصويت.

وقد قدمه وزير المالية والاقتصاد في ألبانيا، ويهدف التشريع إلى تنظيم شروط ترخيص جميع أنشطة العملات المشفرة في البلاد.

وبالإضافة إلى الرموز الرقمية، يتطلع القانون إلى مراقبة جميع البنية التحتية التي تعمل فيها تقنية السجلات الموزعة.

العملات الافتراضية تعتبر بمثابة "نوع من الأصول الافتراضية"

وعلق ديناج على الاقتراح الذي سيتم التصويت عليه في نهاية المطاف في البرلمان قائلًا:

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يهدف مشروع القانون إلى تنظيم شروط الترخيص وممارسة نشاط المشغلين والبورصات والإشراف عليها، ومنع الممارسات المسيئة في السوق، حيث تفرض غرامات صارمة على أي شخص يخالف أحكام القانون.

القانون يهدف إلى مكافحة غسل الأموال من خلال الأصول الرقمية

قال الوزير إن مشروع القانون يعمل على "الاستفادة المثلى من الفوائد التي توفرها التكنولوجيا"، ولكن أيضا لمعالجة مجموعة من المخاطر المحتملة. وتشمل هذه إنشاء مخططات احتيالية أو مخططات غير مصرح بها لتوفير أصول افتراضية، أو مخاطر استخدامها لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التلاعب بالسوق.

وهذا يجعل ألبانيا الدولة الأوروبية الثالثة (بعد مالطا وفرنسا) التي أنشأت مثل هذا الإطار القانوني للعملات الرقمية.

أنباء أخرى عن مجال العملات المشفرة الألباني

في عام ٢٠١٧، أصدر البنك المركزي الألباني تحذيرًا للمواطنين من أن العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC) لم تكن تحت الإشراف المباشر للوائح القطاع المصرفي في البلاد وأن هذه الأدوات تحمل مستويات عالية للغاية من المخاطر.

سمحت ألبانيا بتثبيت أجهزة الصراف الآلي المشفرة من قبل جينيرال بايتس، وهي شركة كبرى لتصنيع أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في براغ.